Maroto exige a Almeida mesas de seguimiento para mejorar la movilidad durante las obras de la A-5: "Es una ratonera"

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, reclamará en el Pleno de este martes poner en marcha mesas de seguimiento para mejorar la movilidad ante las obras de la A-5 porque "es una ratonera y está causando que muchos vecinos pierdan mucho tiempo".

En rueda de prensa, la edil socialista ha explicado que pedirán una modificación del plan alternativo de transporte porque "está generando problemas a miles de madrileños y madrileñas y, sobre todo, a los vecinos del distrito de Latina".

Asimismo, el PSOE solicitará la constitución de dos mesas de seguimiento, una con los municipios madrileños afectados y otra con los representantes de las asociaciones del distrito de Latina, para asegurar durante toda la obra mediante la implementación de pasos superiores temporales.

"Los vecinos solo disponen de un servicio especial de autobús circular que no está resolviendo la movilidad de los vecinos que están atrapados en su propio barrio. Confiamos en que el Ayuntamiento deje la complacencia que está demostrando, diciendo que se están garantizando las condiciones de movilidad. Hoy, de nuevo, estamos en una ratonera y hay muchos vecinos atrapados y perdiendo muchísimo tiempo que podrían estar utilizando para otras tareas", ha insistido.

Preguntada por la gratuidad de la R5, Maroto ha defendido que todas las propuestas "se deberían estar hablando en las mesas de seguimiento". "Si hay quejas o propuestas de vecinos y alcaldes, se deberían estar trasladando a todas las administraciones para que se fueran corrigiendo el Plan de Movilidad", ha añadido.

Asimismo, ha remarcado que la situación actual es de "caos", sobre todo en la entrada de la ciudad "por algunas decisiones que se han tomado que nos parecen totalmente incorrectas, como que los autobuses interurbanos finalicen su recorrido en Cuatro Vientos".

"No están dando las condiciones de movilidad segura en ese entorno. Cualquiera que vaya verá que los autobuses no caben en las dársenas o que no se puede abrir las rampas para personas con discapacidad. Ante esto, el Ayuntamiento no ha dado ninguna explicación. Al contrario, están siendo complacientes", ha criticado.