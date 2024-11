"Están deshumanizando los barrios y ante una emergencia habitacional se necesitan medidas excepcionales", ha justificado

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, propone prohibir el cambio de uso de los edificios residenciales mientras dure la emergencia habitacional en aquellas zonas tensionadas.

Desde la plaza de Canalejas y respaldada por el portavoz socialista de Urbanismo, Antonio Giraldo, Maroto ha presentado esta propuesta coincidiendo con el Día Mundial del Urbanismo ante "el fracaso de las políticas urbanísticas del alcalde, José Luis Martínez-Almeida", y cuando "las viviendas de uso turístico (VUT) y los hoteles han expulsado a vecinos y vecinas de toda la vida".

"Estamos ante un urbanismo a la carta del Gobierno municipal, que está favoreciendo la especulación, pero también evitando que los madrileños y las madrileñas puedan acceder a una vivienda asequible", ha analizado la portavoz del PSOE.

Ante el borrador del nuevo plan de hospedaje del Gobierno municipal, el denominado plan especial de protección del ámbito residencial, el Grupo Municipal propone "que se prohíba el cambio de uso de los edificios residenciales mientras dure la emergencia habitacional en aquellas zonas residenciales tensionadas".

TRIBULETE, 7

Significa "que no se va a permitir el cambio de uso de edificios residenciales a ningún otro, por ejemplo, a hospedaje o a terciario oficinas". Reyes Maroto ha puesto de ejemplo para explicar lo que supondría blindar la dotación residencial el inmueble de Tribulete, 7.

"Si esto se aprueba en ejemplos como el de Tribulete, 7 no se podrían construir viviendas de uso turístico. ¿Y esto qué supondría? Evitar la especulación y garantizar el techo a muchos vecinos y vecinas que hoy ven como los fondos de inversión les expulsan de sus casas", ha remarcado.

La socialista espera que Almeida atienda la propuesta "en ese marco de diálogo que ha ofrecido a los grupos políticos". "Queremos blindar cada metro cuadrado de uso residencial que hay en esta ciudad porque tenemos una emergencia habitacional y se necesitan medidas excepcionales", ha subrayado.

"MANERA TRILERA"

La portavoz del PSOE no ha dudado en atacar la "manera trilera" con la que el alcalde impone ese "urbanismo a la carta" tratando de convender "de que el cambio de uso de algunos edificios es necesario".

"Se está perdiendo mucho equipamiento dotacional para hacer viviendas de uso turístico, hoteles, en un entorno en el que tenemos una saturación, como Canalejas, donde la saturación de plazas hoteleras está expulsando a los vecinos y vecinas", ha descrito.

Los socialistas se oponen a la "arbitrariedad" porque "el alcalde no puede decir por la mañana que está protegiendo la vivienda y por la tarde aparece con un plan especial que lo que hace es cambiar el uso de equipamientos que se podrían dedicar a vivienda" y que promueve "ese pelotazo en el que permanentemente se ha convertido Madrid". "Están deshumanizando los barrios y ante una emergencia habitacional se necesitan medidas excepcionales", ha justificado.

"De cara a la regulación de las viendas de uso turístico no nos valen trampantojos, no valen mentiras, no vale seguir con el urbanismo a la carta. Aquí queremos que se tomen medidas ambiciosas y eso pasa por blindar cada metro cuadrado de uso residencial que hay en esta ciudad", ha instado.