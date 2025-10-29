Maroto (PSOE) espera que el Ayuntamiento sea quien "dé una vía" a la vecina Mari Carmen para que viva "dignamente"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha trasladado este miércoles que espera que sea el Ayuntamiento de Madrid quien "dé una vía" a Mari Carmen, la vecina de 87 años de Retiro con una orden de desahucio, para que pueda "vivir dignamente" en la capital.

En declaraciones a los medios desde la Asociación de Mujeres 'Nosotras Mismas', la edil socialista ha llamado al PP a "reflexionar acerca de qué lado está", preguntando si se posicionan "del lado de los especuladores y de los fondos buitre" o, en cambio, "del lado de las personas como Mari Carmen".

Maroto ha valorado que este caso "es el reloj" de un "fracaso" en la política de Vivienda por parte del Gobierno municipal y regional, "que se basa en favorecer la especulación y el pelotazo en lugar de garantizar el derecho a la vivienda".

"Lamentablemente tenemos muchas maricarmenes en esta ciudad y yo quiero no solo apoyar a esta vecina de retiro, desde luego hemos estado en las movilizaciones, vamos a seguir apoyando el derecho que tiene a vivir en su hogar", ha reivindicado.

Según la portavoz socialista municipal, la vecina de 87 años de Retiro "se ha convertido en una más de las vecinas y vecinos" que no "tienen garantizado el derecho a vivir" en la ciudad.

El juzgado paralizó este martes el desahucio previsto para este miércoles hasta que las administraciones provean una alternativa habitacional para ella, según informó el Sindicato de Inquilinas.

El lanzamiento estaba previsto para este miércoles en su vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde la mujer lleva viviendo casi 70 años, desde que en 1956 su familia firmó un contrato de renta antigua.