Maroto sostiene que Almeida "no está legitimado" para ser alcalde y le exige que recurra inmediatamente anulación de ZBE

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha opinado que José Luis Martínez-Almeida "no está legitimado" para seguir siendo alcalde y le exige que recurra "inmediatamente" la anulación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

En una comparecencia de prensa, la socialista ha reclamado al alcalde que recurra inmediatamente porque la anulación de las ZBE es "muy negativa para los madrileños y madrileñas, sobre todo para su salud. Le pedimos al alcalde que recurra y que proteja los intereses de los vecinos de esta ciudad", ha manifestado, después de sostener que lo ocurrido hace 24 horas denota que "la gestión de Almeida hace aguas".

"No está legitimado porque cuando un alcalde no se preocupa por los vecinos de Madrid y lo único que hace es hacer política nacional, pues tiene consecuencias. No tiene proyecto para Madrid, no le ha dedicado tiempo a los madrileños y todas estas improvisaciones que vemos en la normativa que afecta en el día a día de los vecinos pues tienen consecuencias. Y no digo solo yo que está deslegitimado, estamos viendo movilizaciones masivas de vecinos y vecinas que se están enfrentando a un alcalde que les está perjudicando", con la manifestación de ayer contra el crematorio de la M-40 como ejemplo.

Es "una nueva sentencia que pone de manifiesto la ausencia de rigor en las normas que este Ayuntamiento aprueba y esto, sin duda, deslegitima al alcalde para seguir siendo el alcalde de todos los madrileños".

"SU GESTIÓN HACE AGUAS"

Maroto se ha referido no solamente a la sentencia de las ZBE sino también a la ordenanza de terrazas y a dos fallos conocidos esta mañana que anulan la licencia de dos cocinas fantasma. "Su gestión hace aguas y perjudica los intereses de los madrileños. Le pido que proteja el interés general de los vecinos y que recurra esta sentencia", ha insistido.

Detrás se esconde una gestión caracterizada por "falta de rigor y la ausencia de un proyecto de ciudad, que se pone de manifiesto en el perjuicio diario que los vecinos de Madrid".

"EL ALCALDE TIENE QUE ASUMIR RESPONSABILIDADES"

"Creo que el alcalde tiene que asumir responsabilidades. Hablamos en este caso de una sentencia que perjudica la salud de los madrileños y que, de nuevo, pone de manifiesto la mala gestión del Ayuntamiento", ha reirerado la concejala socialista, que ha puesto el foco en el "defecto de forma" que señala la Justicia.

Reyes Maroto tiene claro que "lo que tiene que hacer el alcalde es inmediatamente recurrir. Llevamos horas esperando esta decisión, que tiene que ser la de proteger la salud de los madrileños. Si el alcalde recurre, el marco de ese recurso va a garantizar que los madrileños van a poder seguir respirando el aire limpio del que tanto presume el señor Almeida", ha contestado a los periodistas.

"Lo contrario genera inseguridad y va a perjudicar los intereses de los vecinos y vecinas de Madrid. Así que tiene que recurrir sin pasar ni un minuto más", ha remarcado.