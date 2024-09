Maroto vaticina caos en movilidad, reclama 80 conductores más en EMT y pide a Almeida que deje "el mantra de Cercanías"

Ante el "caos" del lunes espera que el alcalde "pida disculpas, como también lo hace frecuentemente el ministro de Transporte"



MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha vaticinado el "caos" en la movilidad con la vuelta a la normalidad tras las vacaciones y las numerosas obras que hay esparcidas por la ciudad, ha reclamado 80 conductores más para cubrir el déficit de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que deje "el mantra de Cercanías".

Tras el minuto de silencio por la última madrileña asesinada víctima de violencia machista, Maroto ha alertado de lo que pasará el lunes, con el inicio de las clases en colegios e institutos y su efecto en la movilidad.

"Nos encontraremos con una ciudad en la que el caos va a ser la normalidad y digo esto porque durante meses llevamos alertando al gobierno de Almeida de que pusiera encima de la mesa un plan de movilidad para hacer frente no sólo a la vuelta a la normalidad después de las vacaciones sino también a las numerosas obras que se están acometiendo", ha expuesto.

Ante esta petición, "a día de hoy no se tiene ningún plan de movilidad aprobado para la ciudad de Madrid", así que lo que llegará será "el caos". "Espero que el alcalde se centra en solucionar esto y no siga sólo con el mantra de que Cercanías tiene un problema, que efectivamente lo tiene y que el PSOE en la ciudad de Madrid no lo niega".

La socialista tiene claro que con "el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España por la mejora de la red muy pronto estará renovada y, por lo tanto, las molestias solucionadas". Son molestias como "las que también sufren los usuarios de Metro y las que van a sufrir los de la EMT cuando tengan que moverse por la ciudad de Madrid por las obras que se están haciendo". "Insisto en que la falta de propuesta es lo que nos preocupa y le digo al señor Almeida que en lugar de criticar sólo una parte de la gestión de la movilidad se centre en sus competencias", ha lanzado.

Reyes Maroto ha insistido en que el lunes las familias madrileñas y trabajadores "lamentablemente se van a encontrar con el caos". "Espero que el señor alcalde pida disculpas, como también lo hace frecuentemente el ministro de Transporte", Óscar Puente.