Los Márquez, Rafa Jódar, Sergio Rodríguez y María Pérez, reconocidos con los Premios Siete Estrellas de la Comunidad

Premios Siete Estrellas del Deporte de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los pilotos de MotoGP Álex y Marc Márquez, el exjugador de baloncesto Sergio , las atletas María Pérez o Blanca Hervás, la futbolista Vicky López o el tenista Rafa Jódar han sido reconocidos este viernes con los Premios Siete Estrellas del Deporte de la Comunidad de Madrid de 2024 y 2025.

La entrega de estos galardonados se ha producido en un acto celebrado en la Real Casa de Correos presidido por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acompañada del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en el que han celebrado la trayectoria de deportistas que llevan "a lo más alto" el nombre de Madrid y de España.

La presidenta madrileña ha subrayado que es "un honor" organizar estos premios porque el deporte va "desde una cancha de barrio a una pista municipal" hasta los grandes eventos o los principales profesionales.

"Cuando un deportista sube al podio, la gente ve el éxito, pero no ve todos esos pequeños detalles que hacen esta vida especial, todo lo que hay detrás, y también ese camino invisible para tantos deportistas, son esos cimientos de los entrenamientos, las renuncias, las paciencias necesarias cuando las victorias quedan lejos, y tantos entrenadores, fisios, familiares, amigos que están detrás de ellos. El deporte es excelencia y, por tanto, exige tiempo", ha expresado.

Uno de los premiados ha sido Sergio Rodríguez, considerado como "uno de los mejores bases de la historia del baloncesto español" y con el Real Madrid conquistó tres Euroligas, seis Ligas ACB y cinco Copas del Rey, entre otros, mientras que con la selección española fue campeón del mundo en 2006, tres veces de Europa y doble medallista olímpico, con la plata en Londres 2012 y el bronce en Río 2016.

Por otra parte, los hermanos Marc y Álex Márquez "representan una de las sagas más exitosas de la historia del motociclismo". Su trayectoria deportiva supone "una combinación excepcional de talento, constancia, disciplina y fuerte vínculo familiar dentro del deporte de élite", señala el Gobierno regional. Marc Márquez tiene en su haber nueve títulos mundiales, siete de ellos en MotoGP, mientras que su hermano Álex se proclamó campeón del mundo de Moto3 en 2014 y de Moto2 en 2019.

Álex Márquez se ha encargado de recoger el Premio Siete Estrellas del Deporte y ha agradecido este galardón en una región que "te abraza" y les ha dado siempre un recibimiento "muy bueno".

"Un premio no representa todo el esfuerzo que hay detrás, que es de toda la gente, es un deporte donde eres tú la cara visible, pero todo lo detrás que hay entrenadores, gente que te ayuda, y es lo más bonito. Muchísimas gracias en nombre de mí y de Marc", ha expresado.

La atleta granadina María Pérez es distinguida tras consolidarese como "una de las grandes figuras del atletismo español y una referencia internacional en la marcha atlética". El pasado verano conquistó la medalla de oro en la media maratón de marcha del Europeo, éxito que une a su oro olímpico en el relevo mixto y la plata en 20 kilómetros marcha, y a los cuatro oros mundiales en 20 kms (2) y 35 kms (2). También se reconocerá a la atleta Blanca Hervás, que logró dos medallas en el Mundial 'Indoor' de Torún (Polonia) en el 4x400 mixto y el 4x400.

Hervás ha reivindicado la "ilusión" que le hace este premio como madrileña que es desde nacimiento y ha dado las gracias "de corazón". "Ojalá poder consiguiendo títulos y representando a Madrid y a España por todo lo alto", ha ensalzado.

Como deportistas jóvenes, los premiados son la futbolista del FC Barcelona Vicky López, ganadora la pasada temporada del triplete con el conjunto catalán, y el tenista Rafa Jódar, mientras que en la categoría de mejor entidad deportiva, recaerán en el Real Canoe Natación Club y el Club Voleibol Leganés.

La Asociación FEDDIG2008, que favorece la integración social de las personas con discapacidad a través del deporte adaptado, y el Club de Natación Pozuelo, en el que nadadores con y sin discapacidad conviven, "comparten espacios y entrenan bajo una misma filosofía", recogerán los premios del Deporte Inclusivo.

Los municipios de Tres Cantos (2024) y Aranjuez (2025) obtienen el premio al fomento deportivo por parte de la administración local, y JOMA y MADCUP recibirán el galardón en esta categoría desde la iniciativa privada.

VALORES DEL DEPORTE E INCLUSIVIDAD

En la categoría de Valores, el jurado ha destacado la labor de la Fundación Unoentrecienmil, organización sin ánimo de lucro centrada en impulsar proyectos de investigación para la cura de la leucemia infantil, y a la Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal, un proyecto académico orientado a formar a los profesionales que liderarán la transformación de la industria del deporte.

Rafa Nadal ha sido el encargado de agradecer al Gobierno regional por este reconocimiento y ha subrayado que con esta escuela su objetivo era llevar a las aulas lo que le ha enseñado el deporte, "el esfuerzo diario, la disciplina, el respeto, la humildad, saber escuchar y rodearte siempre de un buen equipo".

"Si dábamos ese paso era para implicarnos de verdad, para construir algo útil, con capacidad de crecer y con proposito", ha señalado, a la vez que ha destacado que recibir un premio a los valores tiene "un significado especial" para demostrar que el deporte ensá a "trabajar mucho, aceptar los errores y no perder nunca la ilusión".

De su lado, la presidenta de Unoentrecienmil, María López, ha expresado que este premio es "un honor y un enorme orgullo" porque reconoce un proyecto que lleva tres años incorporando el ejercicio físico al tratamiento de niños y adolescentes con cáncer y que ya ha ayudado a más de un centenar de pacientes.

"Sus resultados muestran que el ejercicio durante el tratamiento oncológico puede ayudar a reducir el tiempo de hospitalización y mejorar la recuperación. Desde entonces, trabajamos para que este reconocimiento se traduzca en más fuerza, mayor bienestar y mejor calidad de vida para todos estos niños y sus familias", ha resaltado.

En Deportividad, El Tío de la Barba (Jeraid Pardo), taller de bicicletas y club ciclista de la localidad de San Agustín del Guadalix dedicado a promover un ciclismo seguro, responsable e inclusivo, será galardonado por su iniciativa 'Bicicletas por la DANA', gracias a la cual se repararon y entregaron más de 150 bicicletas a los afectados por las inundaciones en la Comunidad Valenciana, y a Antonio Guerrero, subdirector general de Gestión Deportiva de la Comunidad de Madrid hasta diciembre de 2025.