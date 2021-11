Marta Rivera ve "absurdo" hacer planes sobre si irá en las lista del PP en 2023 y dice que se quedará "poco" en política

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha asegurado que ve "absurdo" hacer planes de futuro y ha asegurado que se quedará "poco tiempo en política", tras ser preguntada por si en las próximas elecciones de 2023 formará parte de la lista del PP.

"Yo lo único que tengo por delante es un año y medio con muchísimos retos", ha añadido la consejera durante una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, en la que ha recordado que ella es la única "independiente" en liderar un área del Ejecutivo actual.

Rivera de la Cruz no formó parte de las listas del PP a la Asamblea de Madrid, como sí hicieran sus compañeros de Consejo de Gobierno. De hecho, ella ya fue titular de Cultura y Turismo en la anterior Legislatura, pero a propuesta de Ciudadanos, socio de coalición de los 'populares' hasta la fallida moción de censura en Murcia.

A pesar de ello, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, --con quien tenía buena relación personal-- la recuperó para su Gobierno monocolor, siendo la única de la parte 'naranja' en continuar.

La consejera ha remarcado este miércoles que ella "no representa" a Cs porque no forma parte del partido "desde hace meses" y ha defendido que se siente "cómoda" con sus compañeros consejeros, con los que "ya tenía una buena relación" en el Ejecutivo de coalición.

Sobre las nuevas responsabilidades que ostenta --ha incorporado a Cultura y Turismo el área de Deportes-- ha puesto el foco en que están "especialmente maltrechas" tras la pandemia del Covid-19 y que buscará "dejarse la piel" en ellas para sentirse "satisfecha" del trabajo realizado con el "honor extraordinario" de poder "cambiar las cosas".

"La política es intentar girar en la dirección adecuada siempre y desde la mejor voluntad. Como llevo muy poco tiempo en política y me voy a quedar poco tiempo en la política, os puedo decir que en política hay gente extraordinaria, he conocido buena gente en todos los partidos. Muchísima gente que se deja la piel para hacer bien las cosas, lo que no quiere decir que se hagan bien siempre, nos equivocamos muchas veces", ha concluido la consejera.