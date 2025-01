Martín critica los "delirios catastrofistas" de Ayuso, "con continuas cortinas de humo para no hablar de su gestión"

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha criticado este martes los "delirios catastrofistas" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "que se mantiene ajena a la realidad buscando cortinas de humo continuamente para no hablar de su gestión".

Así ha opinado del desayuno informativo protagonizado por Ayuso, que aunque le ha decepcionado ha acudido como "representante del Gobierno de España en Madrid, buscando que responsabilidad institucional reine, prime en las relaciones entre el Gobierno y la Comunidad".

"Ha sido un discurso en el que no ha transmitido nada nuevo, más allá de sus continuos ataques injustificados al Gobierno de España y que se ha ventilado rápidamente sin dar explicaciones sobre las muchas cuestiones que tiene pendiente explicar a los madrileños y madrileñas. No hemos escuchado hablar de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta. Un señor que tendría que ser cesado inmediatamente por haber mentido en sede judicial y tampoco hemos escuchado de esa dimisión imprescindible de Díaz Ayuso tras conocerse, como vamos sabiendo todos, cuál es el 'modus operandi' en el que funciona el PP Madrid", ha indicado.

Un 'modus operandi', ha continuado Martín, por el que Díaz Ayuso contrata, "el señor 'Alberto Quirón' factura y a continuación tratan, como se ha confesado, de defraudar fiscalmente lo que le sea posible para paso seguido e irse a disfrutarlo a ese ático de lujo sufragado por los socios de la trama".

El delegado del Gobierno ve imprescindible que Ayuso "deje de bloquear" las investigaciones parlamentarias que han pedido PSOE y Más Madrid alrededor de su situación de la contratación por parte de la Comunidad de Madrid con el que es el principal contratista o cliente de su pareja "y es imprescindible asimismo que de una vez por todas cese inmediatamente a su jefe de gabinete al que avaló ella misma para defenderle por todas estas cuestiones".

Preguntado por los periodistas sobre la operación de Estado contra Ayuso que la propia presidenta ha mencionado en el desayuno, el representante del Gobierno central en Madrid lo ha vuelto a achacar a "delirios".

"Yo busco que calidad democrática vuelva a esta región también, el que se termine el delirio permanente en el que vive la señora Díaz Ayuso construyendo esa república independiente de la Puerta del Sol con la que día tras día nos sorprende con algún tipo de banalidad y frivolidad para distraernos de lo que es su gestión y, por supuesto, siempre a disposición de construir soluciones en favor de los madrileños sin distraernos en cuestiones colaterales sino alrededor de las que son nuestras competencias respectivas", ha explicado.

Por otro lado, a Francisco Martín también le han preguntado tras el desayunto informativo por las palabras de Díaz Ayuso criticando la política exterior del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha responsabilizado de el lapsus que tuvo ayer el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al incluir a España dentro de los países emergentes BRICS.

"Creo que la presidenta ha vuelto a demostrar una importante falta de conocimiento internacional en este caso a pesar de tanto viaje como se está dando en los últimos tiempos. Y realmente no sabe lo que son los BRICS, como tampoco lo supo ayer Trump. Y en lugar de defender a España de ese falso posicionamiento, la señora Ayuso, para sorpresa de nadie, debe apoyar a la Internacional Ultra, intentando adelantar por la derecha, como no, en este caso al señor Abascal y a Vox. Desde luego es una mala noticia que Ayuso no defienda a España ni los intereses de los españoles, sino que únicamente, una vez más, trata de estar más a la derecha de la derecha de nuestro país", ha concluido el delegado.