Martín pide a Almeida solución a las quejas vecinales de 'afters' ilegales en Oporto y okupación del campo Puerta Bonita

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido este lunes al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que atiende y dé solución a las quejas de los vecinos del distrito de Carabanchel a los problemas de suciedad, botellón y 'afters' ilegales en la zona de la avenida de Oporto y a la okupación del histórico estadio de Puerta Bonita.

Así lo ha indicado Martín tras reunirse esta mañana con miembros de la Asociación de Vecinos de Casco Antiguo de Carabanchel, junto con agentes de la Policía Nacional en la sede asociativa. "Hemos querido compartir con ellos cuál es su valoración, cuál es su denuncia respecto a la situación de convivencia que en algunas zonas de este distrito se está dando y cómo se está empeorando en los últimos meses esta situación en la zona alrededor del metro de Oporto", ha indicado.

Así, Martín ha criticado la degradación de ese entorno y "una cierta dejación" por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid en la atención a las problemáticas que se dan en esta zona de la ciudad "y que, finalmente, si se sigue complicando, puede revertir en problemas de seguridad para la ciudadanía".

"En el distrito de Carabanchel la delincuencia se está reduciendo un 10% en los últimos seis meses respecto a los seis meses del año anterior, pero los problemas de convivencia, de degradación, de suciedad, de abandono están consiguiendo que haya unas problemáticas vecinales que pueden evolucionar hacia problemáticas de seguridad", ha indicado.

Por lo tanto, el representante del Gobierno central en Madrid ha reclamado, una vez más, trabajar coordinadamente con los servicios municipales y autonómicos para tratar estas cuestiones, "estas dificultades que se dan hoy en Carabanchel, pero que también se dan en otras partes de la ciudad de Madrid y que exigen de ese trabajo conjunto en favor de los vecinos, porque estas problemáticas sociales son una realidad en nuestra ciudad y no es permisible el que las administraciones miren para otro lado ni las nieguen, ni el que simplemente señalen que es una cuestión de mera acción policial".

Y es que, según ha explicado, "con la mera acción policial no se resuelven estos problemas de convivencia, sino que exigen de la máxima diligencia por parte de las administraciones en el ámbito de sus competencias y también de esa coordinación que facilitaría y mejoraría mucho la construcción de soluciones efectivas para mejorar la vida de los vecinos y vecinas".

El delegado ha atendido las reclamaciones vecinales de reordenación de todo el entorno de la zona de Oporto, la ubicación de los contenedores, la limpieza, la cuestión del campo de fútbol de Puerta Bonita, el cumplimiento de las horas de cierre de los locales, el cumplimiento de las limitaciones en la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos que no tienen esa licencia, "es decir, un trabajo administrativo, un trabajo de vigilancia por parte de la Policía Municipal, un trabajo en materia de salubridad por parte del Ayuntamiento, que hoy por hoy no se está dando en unas condiciones suficientes para que los vecinos puedan desarrollar su vida en unas condiciones de normalidad que, sin duda, merecen".

Respecto a la okupación de parte de instalaciones del campo de Puerta Bonita, Martín ha pedido a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se pongan de acuerdo para denunciar la situación que se da allí y que pueda comenzar un procedimiento judicial que lleve al desahucio de ese espacio.

"Si no son capaces de en un espacio público garantizar el que se puedan dar las condiciones para que se desarrolle un proceso judicial, pues hay un problema de gestión muy importante que, otra vez más, exigimos para mejorar la vida de los vecinos y vecinas", ha apostillado.

El delegado ha recordado que la semana pasada convocaron una mesa tripartita de urgencias sociales alrededor de las calles Cullera y Quart de Poblet, en el madrileño barrio de Lucero. "Hemos invitado a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid para que en esa mesa técnica, que coordinará la subdelegada del Gobierno, se pueda abordar cuál es la casuística y cómo desde las distintas competencias de cada una de las administraciones se puede abordar la tremenda problemática que se da en esos bloques de viviendas, más allá de la situación de seguridad", ha recordado.

Pero, de momento, no han recibido ningún tipo de respuesta por su parte. "Yo confío en que den una respuesta positiva y podamos empezar a trabajar de una forma técnica para resolver la situación de vida de esos vecinos. Y una vez que arranque a andar esa mesa técnica, yo creo que será el momento de constituir otras en otras partes de la ciudad, como sin duda debiera ser en esta zona de Carabanchel porque, como hemos escuchado a los vecinos, la situación en la que se encuentran exigen de esa coordinación, de esa actuación, de ese compromiso por parte de las Administraciones públicas y que se termine esa cierta dejación por parte del Ayuntamiento, que está implicando unas dificultades muy significativas para la vida de los vecinos de Oporto", ha indicado.

LOS VECINOS MUESTRA INQUIETUD POR LA SITUACIÓN

Por su parte, Emiliano López, secretario de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Carabanchel Bajo, ha indicado que con la reunión de hoy con el delegado querían hacerle llegar su inquietud por la situación en la que se encuentra la plaza de Oporto.

"Es un sitio donde confluyen muchas problemáticas de alcoholismo, que está trabajando una asociación para adiciones para conseguir que eso se acabe, es un punto de reunión cuando se acaban las discotecas y eso genera suciedad, problemas de orden público, alboroto, ruido... En fin, todo eso trae una problemática que los que viven en Oporto la sufren todos los días. Ahora menos, porque está cerradito todo y no se oye tanto, pero en verano es insufrible", ha detallado.

López ha indicado que han tenido reuniones con la Junta Municipal y se levantan actas administrativas a distintos locales pero "no cumplen la normativa" y por ello se han visto obligados a recurrir al delegado del Gobierno para ver si así "les hacen más caso".

"Porque si se ejecutaran todas las sanciones administrativas que se han planteado y se cerrara algún bar, a lo mejor servía de escarmiento para los quien los tienen abiertos hasta las 5 o 5 de la mañana para recoger a todos los que salen de la discoteca, que ya van cargaditos, a terminar de cargarse allí. Entonces es cuando se montan peleas, discusiones, escándalos, etc", se ha quejado.

"El problema fundamental no es botellón, es que los bares no cierran y venden alcohol sin tener licencia. Una frutería no es para vender ron y ginebra. Por eso digo que si el ayuntamiento ejecutara los distintos expedientes que ha abierto, quizá no tendría ningún problema, pero es que llevamos dos años y no se cierra, no hay ninguna medida ejemplarizante para que los demás se lo piensen dos veces", ha explicado.

El representante vecinal ha admitido que han conseguido que todas las mañanas limpian la plaza los servicios municipal, "pero al día siguiente aparece otra vez bastante dañada". "Y también es verdad que la Policía Nacional y Municipal están actuando con diligencia y han conseguido que bajen los niveles de problemas de orden público, pero queremos que se solucione de una vez toda la problemática porque es difícil vivir ahí", ha apuntado.

Sobre el estadio de Puerta Bonita, López ha confirmado que sigue abandonado y ocupado. "Han metido dentro furgonetas y personas a vivir que no tienen condiciones de salubridad, no tienen servicios, las basuras se acumulan y eso genera problemas. Parece que el concejal está negociando con la Comunidad para que se le ceda los terrenos del campo", ha concluido.