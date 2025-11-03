Martín reivindica al Gobierno central que "sienta bien a Madrid" frente a quien predica un "apocalipsis interruptus"

El Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el Meeting Place, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha destacado la labor del Ejecutivo central, "que le sienta bien" a la región, frente a quienes tratan de hacer sonar "las trompetas del apocalipsis", pero que "nunca se cumplen" y se quedan en "apocalipsis interruptus".

Martín ha aprovechado su intervención inicial en los Desayunos Madrid, organizado por Europa Press, para destacar algunos de los hitos alcanzados bajo el gobierno de Pedro Sánchez, como la cifra de 3,8 millones de afiliados a la Seguridad Social o el más de un millón de contratos indefinidos.

"Todo ello logrado al tiempo que se revalorizaban por ley las pensiones y se subía el SMI un 60%.", ha sacado pecho Francisco Martín tras definir como "robusto" el crecimiento económico de España, mientras que ha acusado a la Federación Madrileña de Municipios (FMM) de "dejar en la cuneta" a las localidades que "más requieren de la coordinación y el trabajo conjunto en el ámbito local".

También ha sacado pecho de que Madrid es la segunda región que más fondos europeos ha recibido con 8.781 millones de euros y ha señalado que la financiación a la Comunidad en el periodo 2019/25 del Gobierno central ha aumentado 43.065 millones respecto a 2012/18, un 49,7% más.

"Todo ello logrado al tiempo que se revalorizaban por ley las pensiones y se subía el SMI un 60%.", ha sacado pecho Francisco Martín tras definir como "robusto" el crecimiento económico de España.

También ha sacado pecho de que Madrid es la segunda región que más fondos europeos ha recibido con 8.781 millones de euros y ha señalado que la financiación a la Comunidad en el periodo 2019/25 del Gobierno central ha aumentado 43.065 millones respecto a 2012/18, un 49,7% más.

En materia de Educación, Martín ha destacado que casi 175.000 madrileños se benefician de becas del Gobierno central, se ha financiado la contratación de más de 650 profesores y se ha impulsado la creación de 4.500 nuevas plazas de Formación Profesional, a las que se sumarán otras 1.700 de Infantil.

Por otro lado, en cuestión sanitaria, el delegado ha destacado los 25,2 millones de euros destinados a atención primaria o los diez millones de euros para el Plan de Acción de Salud Mental. En este punto, Martín ha aprovechado para denunciar que en Madrid "uno de cada tres euros de gasto sanitario" va para "conciertos privados".

"Quizá después hablemos de la facilidad para pagar sobrecostes a Quirón y a la dificultad para dar la cifra de pacientes allí derivados", ha añadido.

VIVIENDA

Sobre la situación de la vivienda en la región, el delegado ha abundado en que este asunto "representa el primer problema para los madrileños", y ha defendido el modelo de quienes, como él, consideran que la vivienda es "un derecho" y no "un negocio". Por ello, ha defendido "la intervención pública" en vivienda.

"En Madrid vemos todo lo contrario: vemos viajes recurrentes a Miami para decirle a los ricos extranjeros que se compren dos o tres casas, y reuniones con Blackrock para decirles que tranquilos, que se pueden seguir comprando Madrid a trozos que seguirán sin hacer nada para evitarlo", ha reprochado, aludiendo al reciente viaje de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a Estados Unidos.

Así, Martín ha exigido al Ejecutivo autonómico que, como ya han hecho otros territorios, aplique la Ley de Vivienda para "evitar las subidas abusivas" y así "evitar fraudes y abusos".

TRANSPORTES

En el capítulo del transporte, Martín ha sacado pecho de varias infraestructuras como la expansión del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a la que se han asignado 4.000 millones de euros, la modernización de talleres de mantenimiento de Renfe -1.000 millones de euros- y ha concluido la primera fase de transformación de la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor.

En el campo de Cercanías, ha sacado pecho de que el presupuesto del Plan de Cercanías ha aumentado hasta los 7.116 millones de euros con un "93% más que el inicial de 2018", subrayando que ya se están impulsando 160 actuaciones.

Ha indicado también las nuevas estaciones de Cercanías en Madrid como La Tenería o Parla Norte, la prolongación de la línea C-4b desde Colmenar Viejo hasta Soto del Real o el mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas en 120 estaciones ferroviarias.

Ha destacado también el trabajo desde el Ministerio de Transportes para retomar el tren de Móstoles hasta la localidad de Navalcarnero, el nuevo carril bus-VAO de la A-2, pantallas antirruidos en la A-5 y la concesión directa de 126,89 millones de euros para el Consorcio Regional de Transportes de Madrid con el objetivo de financiar el transporte público colectivo.

SEGURIDAD Y MIGRACIÓN

En materia de Seguridad ha reivindicado los "muy buenos resultados" con la criminalidad "más baja en 11 años" con una bajada en más de 5.000 delitos en los primeros 8 meses de 2025, con los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil máximos históricos.

Ha advertido también de la necesidad de atajar el incremento de los delitos de odio que aprecia "a pesar de la infradenuncia" pero que confirman el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.

En el campo de la migración ha reprochado el "señalamiento injustificado e injustificable a los migrantes" para tratar de "taponar posibles fugas políticas". "El boicot a las políticas migratorias con las que el Gobierno trata de dar soluciones eficaces a desafíos reales es un hecho en la Comunidad de Madrid. Y lo planean desde diferentes frentes y de forma simultánea. Como no sucede en ninguna otra comunidad autónoma".