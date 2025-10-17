Más de 24.000 madres jóvenes han recibido 14.500 euros y se ha prestado seguimiento a 188.000 embarazos en la región

Se han realizado 77.000 procedimientos de reproducción asistida en la región

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 24.000 madres menores de 30 años en la Comunidad de Madrid han recibido 14.500 euros por hijo, desde la semana 21 de gestación hasta que cumplen los dos años, y se han facilitado 77.000 procedimientos de reproducción asistida además de prestar seguimiento a 188.000 embarazos, en el marco de la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022-2026.

Así lo han dado a conocer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, quienes han presentado el balance de este proyecto en un acto celebrado este viernes en la Residencia Material Norte en el distrito de Ciudad Lineal.

En el acto, han destacado las subvenciones directas que se han concedido a la maternidad con un pago directo de 500 euros al mes. Se trata de una estrategia lanzada en un contexto en el que toda España estaba en una tendencia de nacimientos negativa, pasando de los 64.879 en 2015 a los 50.299 en 2023.

La Estrategia contempla una inversión de 4.800 millones de euros y, aunque todavía queda un año de vigencia, han indicado que ya están cumplidas el 88% de sus medidas y el 12% restante ya se encuentra en marcha. En concreto, Dávila ha hecho referencia a que con estas medidas los madrileños se han ahorrado más de 1.700 millones de euros en materia de fiscalidad por nacimiento, acogimiento, adopción o cuidado de hijos.

García Martín ha destacado la "valiente decisión" de algunas mujeres jóvenes que toman la decisión de ser madres, además de ensalzar "el esfuerzo" que realizan y el apoyo que reciben por parte de todo el personal y de profesionales cualificados. "En este centro les respaldamos para que logren un futuro estable mientras cuidan a sus bebés en un ambiente familiar", ha destacado.

ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

Desde el año 2022, tal y como ha desgranado la consejera, gracias a los planes de asesoramiento y atención personalizada para madres, se ha prestado seguimiento a 188.000 embarazos y se han realizado visitas domiciliaras a 54 familias a través de un programa piloto.

La Red de Atención Temprano de la Comunidad de Madrid, por su parte, ha experimentado un crecimiento del 85%, pasando de una red de 3.777 plazas y 41 centros en 2021 a 7.000 plazas y 55 centros. El objetivo es que las mujeres "se sientan acompañadas antes, durante la gestación y después del nacimiento" de sus bebés.

Muchas de las mujeres detectan, en el 65% de los casos, la conciliación como uno de los principales problemas a la hora de tener hijos. Para ello, el Ejecutivo autonómico ha creado 5.376 plazas escolares en centros financiados con fondos públicos hasta los tres años.

También se ha referido la Dávila al Plan Vive, que va a conseguir la construcción en esta legislatura de 14.000 viviendas a precio asequible, y donde mujeres embarazadas, familias con niños y jóvenes menores de 35 años tienen prioridad.

012 DE APOYO A LA FAMILIA

Otra de las claves de esta Estrategia pasa por el servicio 012 de Apoyo la Maternidad, donde las mujeres pueden obtener información sobre las subvenciones, recursos y protección a la maternidad y natalidad. En concreto, se han atendido 49.000 consultas.

Además, en 2026 se va a contar con el primer piso de gestión pública para atender a menores embarazadas que no tengan apoyo familiar. Estará ubicado en la Residencia infantil Vallehermoso y contará con ocho habitaciones y una inversión de 670.000 euros.

A ello se sumarán el año que viene nuevas ayudas de pago único destinadas a madres y padres con hijos con patología crónica de alta complejidad para que puedan hacer frente a su atención y mejorar su calidad de vida.

Por último, el consejero de Presidencia ha recordado que se está tramitando la ley del concebido no nacido para considerarlo un miembro más de la unidad familias. Se encuentra en proceso de consulta pública y se toma en consideración desde que la mujer puede acreditar el embarazo. "Esta en el ADN de este Gobierno. Estamos en el ecuador de la legislatura y nos gusta cumplir con lo que prometemos y rendir cuentas", ha señalado.