Más de 300 efectivos integrarán el dispositivo de seguridad para los actos del 47º aniversario de la Constitución

Archivo - Desfile durante el acto de Izado Solemne de la bandera de España, frente al Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El Izado de la bandera Nacional está organizado por el Estado Mayor de la Defensa, en homenaje a - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha detallado este jueves el dispositivo de seguridad previsto para los actos institucionales del 47º aniversario de la Constitución Española del sábado, que contarán con un despliegue de unos 300 efectivos de seguridad y emergencias.

Martín ha encabezado una reunión en la Delegación del Gobierno, en la que han participado también representantes del Ejército, que realizarán un desfile militar y cuya escuadra 'Mirlo' será la encargada de, si el tiempo lo permite, realizar un sobrevuelo de exhibición por la ciudad de Madrid.

El delegado ha señalado que el dispositivo estará compuesto por "más de 300 integrantes", tanto de la Policía Nacional como de la Policía Municipal, SAMUR-Protección Civil y Bomberos, que trabajarán conjuntamente para garantizar la seguridad de la jornada.

"Entre todos velaremos por garantizar la seguridad en un evento que sin duda es importante", ha afirmado Martín, quien ha abundado en que el objetivo principal de este acto es que los ciudadanos "puedan disfrutar de una jornada verdaderamente importante para todo el pueblo español"

Los actos incluirán también el izado de la bandera en las puertas del Congreso de los Diputados y, posteriormente, la recepción organizada por las Cortes Generales a autoridades y representantes sociales y económicos, encabezadas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán.