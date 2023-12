Más de 54.000 participantes en el programa del Ayuntamiento para combatir la soledad no deseada, un fenómeno en aumento

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias de Madrid, Inmaculada Sanz, presenta el balance del Proyecto Estratégico de Prevención de la Soledad no Deseada desde su llegada a todos los distritos en 2021

Un 13,8% de los madrileños dice sentirse solo siempre o casi siempre y dos de cada diez de ellos son jóvenes de entre 15 y 29 años



MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 54.000 personas han participado hasta el 30 de septiembre en el Proyecto Estratégico de Prevención de la Soledad no Deseada desde su llegada a todos los distritos de la capital en 2021 para tratar de combatir un fenómeno en ascenso en Madrid que ha aumentado en la capital en los últimos años, pasando del 10,2% de 2017 al actual 13,8% de población que refiere sentirse solo siempre o casi siempre, de los que dos de cada diez de ellos son jóvenes de entre 15 y 29 años.

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, acompañada por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, han presentado este lunes el balance de este proyecto en el Centro de Salud Comunitaria Villaverde y han analizado los logros y los desafíos para el futuro.

Durante su intervención, Sanz ha destacado que se trata de un programa "estratégico" puesto en marcha por Madrid Salud para abordar este problema de salud pública que ya afecta al 13,8% de los madrileños, según el último estudio llevado a cabo por el Ayuntamiento, unas cifras que están por debajo del 25% en otras capitales europeas pero que aumentan desde la pandemia.

En concreto, este fenómeno afecta más a las mujeres de todas las edades, con un 16,9% frente al 10,1% de hombres, y a los jóvenes, con los de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años como el grupo de edad con mayor prevalencia, que llega al 19,4 %.

Según los datos presentados por Madrid Salud, en el año 2021, del total de personas que refieren sentir soledad, el 52,6% viven esta situación con malestar. En conjunto, el grupo más vulnerable por edad y sexo es el de las mujeres jóvenes, ya que afecta casi a una de cada cuatro, aunque también se da entre personas que viven solas, especialmente mayores.

En este marco, Inma Sanz ha remarcado que un total de 54.619 personas han participado en el programa, se han mantenido 559 reuniones de Grupos Motores en los Centros de Madrid Salud de todos los distritos, en los que se han hecho 30 espacios de reflexión y formación. En cuanto a las acciones de sensibilización, se han organizado 740, en las que han participado 22.598 personas y, además, otras 30.831 han acudido a los espacios de encuentro sobre digitalización, red vecinal y bienestar personal.

Entre los factores de riesgo asociados que pueden influir en la aparición de la soledad no deseada en la población general se encuentran: no estar casado o no tener pareja; perder al cónyuge o la pareja (separarse, divorciarse o enviudar); tener una red social limitada y un bajo nivel de actividad social; tener mala percepción de la propia salud; presentar depresión o un estado de ánimo deprimido, entre otros.

En este sentido, la jefa de Unidad y Apoyo Técnico de la Secretaría General de Prevención, Elisa Lillo López, ha remarcado la necesidad de sensibilización a la población en general sobre este tema y el esfuerzo de este programa por facilitar espacios de encuentro a todas las personas. Especialmente, ha indicado, entre los jóvenes que tras la pandemia han mostrado sentir mayores niveles de sentimiento de soledad no deseada fruto del aislamiento y el "retraimiento en lo virtual", que "ha contribuido mucho a ese incremento".

MANTENER UNA VIDA MÁS ACTIVA Y MAYORES VÍNCULOS SOCIALES

En declaraciones a los medios, dos usuarias del Centro de Salud Comunitaria Villaverde, Mari Ángeles y Flor, se han mostrado encantadas con este programa, que les ayuda a mantener una vida más activa y contar con mayores vínculos sociales en una etapa de su vida en la que "la casa se les caía encima" y necesitaban salir.

En esta línea, ha recordado que en el pasado mandato "la lucha contra la soledad no deseada se convirtió, por primera vez, en una prioridad política, con la elaboración del Proyecto Estratégico de Prevención de la Soledad no Deseada; las iniciativas del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad; y de los 18 Centros Municipales de Salud, con el Servicio Vínculos, entre otras acciones".

"El éxito de Madrid se basa en su capacidad para proporcionar libertad, prosperidad y vínculos a todos los que hemos venido de fuera y a los que han nacido aquí. Pero en los últimos años se ha detectado un problema respecto a esta capacidad para crear vínculos", ha indicado.

TELEASISTENCIA, COMO NOVEDAD

Por eso, desde el Área de Familia, Políticas Sociales e Igualdad también se están llevando a cabo distintas iniciativas en esta materia y reforzando las mismas. Como novedad, el contrato del servicio de Teleasistencia Avanzada, que entró en vigor el pasado mes de julio, ha incorporado un programa específico de prevención de este sentimiento.

Por su parte, el programa 'Madrid te acompaña', que conecta a través de una aplicación móvil a personas mayores de 65 años con Voluntarios por Madrid que los acompañan en citas médicas, paseos, actividades lúdicas o gestiones administrativas, ya alcanza las 5.000 personas registradas.

Asimismo, Sanz ha destacado que a lo largo de 2023 se ha reforzado "la atención a los adolescentes y jóvenes, así como a las personas con discapacidad, y han aumentado las acciones de sensibilización". Además, ha anunciado que se está trabajando en "un nuevo cuestionario para detectar y evaluar la soledad no deseada" y también, a través de Madrid Salud, se está haciendo una investigación para analizar el impacto del desempleo en el aislamiento social y este tipo de soledad.