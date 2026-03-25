Más de un centenar de profesionales movilizados para la extracción de nueve órganos de un donante en La Princesa

Trasplante de órganos en Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

En 2025, la región registró su propio récord con 1.026 órganos trasplantados MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) - La Comunidad de Madrid ha movilizado recientemente a más de 100 profesionales para el proceso de extracción de nueve órganos sólidos y tejidos de un donante tras su fallecimiento en el Hospital público de La Princesa, la mitad de ellos del Servicio de Urgencia Médica regional (Summa 112).

Un importante despliegue necesario para salvar vidas que se inició con la detección del posible donante, que presentaba lesiones incompatibles con la vida y evolucionó en muerte encefálica. Tras obtener el consentimiento y la correspondiente entrevista con los familiares, el proceso se inició con la Oficina Regional de Trasplantes, el Summa 112 y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), según ha informado el Gobierno regional.

Para la extracción de los órganos, los coordinadores de trasplantes de este complejo de la sanidad pública madrileña (un médico y una enfermera) organizaron el trabajo en quirófano de cinco facultativos (tres urólogos, anestesista y oftalmólogo), así como dos profesionales de Enfermería; celador, y técnico en cuidados auxiliares de Enfermería.

Además, en el mantenimiento y en la validación del donante y los órganos participaron microbiólogos especialistas, técnicos y personal de las áreas de Anatomía Patológica, Análisis Clínicos, Radiología, Medicina Intensiva, Neurología y Neurofisiología Clínica.

En quirófano se llevó a cabo la extracción y la preparación del material refrigerante para la conservación de los órganos (hielo picado al tratarse de suero helado), en un procedimiento que se realiza con equipamiento totalmente esterilizado.

Por su parte, el Summa 112 se encargó de transportar a más de nueve profesionales de hospitales públicos de la región. También llevó a La Princesa, desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, a los tres miembros de un equipo procedente de Alemania movilizado por la ONT.

En total, las unidades móviles de trasplantes del Summa 112 realizaron 10 desplazamientos. En cada uno de ellos participaron tres sanitarios del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias y dos técnicos conductores en emergencia médica extrahospitalaria.

Además del personal, también se incluyen neveras para la conservación de los órganos y el material fungible necesario para minimizar los tiempos de espera y garantizar la viabilidad.

RÉCORD DE TRASPLANTES

Coincidiendo con el Día Nacional del Trasplante, el último miércoles de marzo, la Comunidad de Madrid ha recordado que cuenta con 24 hospitales públicos acreditados, siendo la única región de España que practica todo tipo de trasplantes y habiendo aumentado la aceptación de las familias un 9% en 2025.

En ese año, la sanidad pública madrileña logró su propio récord, con 1.026 órganos que permitieron salvar y mejorar la vida de personas sin otra alternativa terapéutica, según ha apuntado el Gobierno regional en un comunicado.

A través de la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV) cualquier persona mayor de edad puede dejar constancia de su voluntad de donar, lo que facilita el trabajo a los profesionales sanitarios tras el fallecimiento. Se trata de un gesto altruista con todas las garantías legales.

Este trámite también se puede efectuar con el Documento de Instrucciones Previas, en los hospitales públicos y centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.