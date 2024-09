Más Madrid aboga por más competencias en la reforma Ley de Capitalidad e introducir la progresividad en el IBI

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha abogado por obtener más competencias para la ciudad con la reforma de la Ley de Capitalidad e introducir así medidas como la progresividad en el IBI.

La líder de la oposición ha apuntado en una entrevista con Europa Press que tampoco espera que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, cuente con la oposición en la reforma de la ley, con una comisión de estudio creada hace un año en la que "no invitó ni participa nadie que no sea del PP" en lo que es "una forma muy patrimonial de pensar las instituciones".

"Almeida representa a un poco más de la mitad de los madrileños, la oposición representa a un poco menos de la mitad de los madrileños. Para abordar una reforma legislativa de las competencias, de la fiscalidad y de las capacidades de actuación de la capital de España tendría sentido que no lo decidiera un poquito más de la mayoría de la capital de España", ha argumentado.

Las propuestas de Más Madrid irían en la línea de "un aumento de las competencias" porque "la capital tiene que tener muchas más capacidades para hablar de cosas que suceden todos los días como la educación, la sanidad, la vivienda o el turismo". También es clara su apuesta en materia fiscal por la progresividad, por ejemplo en el IBI. "Sin embargo, el PP está en marear un poco la perdiz, en esperar que exista alguna oportunidad para decir algo contra Pedro Sánchez para que ese sea todo el debate sobre la Ley de Capitalidad", ha lamentado.

La jefa de la oposición ha cifrado en "800 millones de euros los que el Ayuntamiento ha perdido desde que Almeida es alcalde" en forma de recortes presupuestarios, de modo que "hoy el pago de una vivienda en Núñez de Balboa cueste 400 euros menos pero, en cambio, en Puente de Vallecas se pague 20 euros menos". Más Madrid considera que la "serie de reformas fiscales" aplicadas por el gobierno de Madrid que lo que han hecho es "redistribuir hacia arriba los recursos" y "redundar en mayor desigualdad".

"No entiendo muy bien que a quien no le guste lo público se presente para gestionarlo. A mí me gusta lo público", ha subrayado Rita Maestre, que cree que tanto Almeida como la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "son dos personas que hacen política pero les interesan muy poco las políticas".

En el caso concreto del regidor, Maestre cree "que la voluntad de Almeida es gobernar tres años más hablando más bien de Mbappé, del golf y con algún chascarrillo deportivo más porque le interesa muy poco hablar de Carabanchel, algo más de Pedro Sánchez, pero también va arrastrando los pies". "De alguna manera es un gobierno con poca iniciativa, con pocas ideas y con pocas ganas de gobernar y de hacer su trabajo", ha dicho.

LOS VECINOS DEL BERNABÉU

Sobre la suspensión temporal de conciertos en el estadio Bernabéu hasta la implementación de medidas de insonorización más eficaces, Maestre ha recordado que "quien tiene la responsabilidad de garantizar los derechos es quien gobierna, el Ayuntamiento", que es la Administración "que mira la ciudad, que evalúa las necesidades, intereses y derechos, quien planifica".

"¿Qué hace el Ayuntamiento en este caso? Todo lo que me pida (el Real Madrid) lo doy, hasta que se ha dado cuenta de que tiene un problema político y social de primer orden", ha cuestionado Rita Maestre, que señala que "tendría que haber sido la parte pública la que pusiera límites". "Tendría que haber sido el Ayuntamiento el que lo exigiera o el que obligara porque esto no es una concesión generosa de una parte que decide dejar de molestar a los vecinos de la zona, tendría que ser el Ayuntamiento quien peleara y defendiera a los vecinos de la zona", ha remarcado.

Para Maestre alrededor del nuevo estadio Bernabéu "hay mucha opacidad, muchas chapuzas, con una sentencia que tumba los dos parkings ilegales que el Ayuntamiento y el Real Madrid querían construir ahí" y confía que Almeida escuche a todos los vecinos "con esta diligencia y esta empatía, también cuando no son vecinos suyos".

En este sentido, ha recordado a los vecinos del Espacio Delicias, en Arganzuela, ha denunciado "llevan cuatro años soportando el ruido ensordecedor de una carpa en la que se hacen macroconciertos y espectáculos musicales tan fuertes como que oyen los aplausos desde el quinto piso". "Ahí el Ayuntamiento no tiene nada que decir, quizás es porque si no eres vecino de Almeida tienes menos posibilidades de que te haga caso el Ayuntamiento", ha apuntado.