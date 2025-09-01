Más Madrid abre el curso político haciendo frente a la "incapacidad" del PP, que se dedica a "promover el odio"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ofrece una rueda de prensa durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 22 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha abierto este lunes el curso político desde la Cámara regional haciendo frente a la "incapacidad" del PP en la región, que asegura que se dedica a "promover el odio, agitar la confrontación institucional y ejercer su incompetencia ante cualquier desastre".

En declaraciones a los periodistas, la portavoz ha subrayado que Más Madrid es una alternativa para toda esa ciudadanía que "no quiere que los incendios se gestionen de la forma en la que los gestiona (Alfonso Fernández) Mañueco, a esa ciudadanía que no quiere que las danas se gestionen al estilo de (Carlos) Mazón y a toda esa ciudadanía madrileña que no quiere que ante las emergencias sanitarias las gestione (Isabel Díaz) Ayuso".

"Frente a esa incapacidad del Partido Popular, estamos aquí, desde Más Madrid, para mostrar que hay una alternativa que viene a defender los servicios públicos", ha subrayado Bergerot, a la vez que ha puesto el foco en la importancia de hacer frente a la emergencia climática y seguir trabajando contra la desigualdad "cada vez más creciente" en la región.

Así, ha defendido que en la región se puede contar con la izquierda madrileña de Más Madrid "frente al trumpismo ayusista", ya que cada vez hay "más madrileños que están hartos de que les tomen el pelo" y de que Madrid esté gobernado "por estos jetas".

"Venimos para poner toda la seriedad que requiere restablecer la convivencia, la solvencia de una alternativa que va a hacer frente a la emergencia climática con esa agenda verde que tenemos y haciéndonos cargo de todas esas demandas que los madrileños nos hacen llegar para poder tener una vida mejor, pero sobre todo una vida mejor para todos", ha explicado.