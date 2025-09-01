Más Madrid muestra su apoyo a la flotilla rumbo a Gaza y critica que Ayuso siga sin condenar el "genocidio" de Israel

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, interviene durante la verbena de Más Madrid bajo el nombre de “La Madrileña 2025”, en el Auditorio del Parque Paraíso - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha mostrado este lunes su apoyo a la veintena de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que partieron el domingo de Barcelona hacia Gaza con ayuda humanitaria --aunque tuvo que regresar a puerto este lunes por el mal tiempo-- y ha criticado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, siga sin condenar el "genocidio" de Israel.

"Frente a un régimen que está cometiendo un genocidio, no cabe ningún tipo de templanza. Estoy segura de que los madrileños y las madrileñas están muy orgullosos y con esperanza de ver cómo esa flotilla global sale en defensa del principio más humanitario que compartimos. Estoy segura de que también viven con vergüenza esa posición de Ayuso que insiste en no condenar un genocidio", ha subrayado la portavoz en declaraciones a los periodistas en el inicio de curso político.

Así, ha defendido que Gaza es "la última frontera de la humanidad" y considera que posicionarse contra "un genocidio es una tarea ciudadana y un mínimo de democracia". "Con el tiempo, a quienes no han condenado este genocidio les va a pesar una losa de vergüenza como es en el caso de la señora Ayuso", ha reivindicado.