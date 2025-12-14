Más Madrid acusa a Almedia de incumplir el compromiso del Pleno de Aluche sobre el centro de mayores

Archivo - Mar Barberán - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid se ha opuesto este domingo el cambio de ubicación del centro de mayores en Aluche y ha acusado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de incumplir el compromiso aprobado en el Pleno del Distrito.

La concejala de Más Madrid, Mar Barberán, ha participado en la concentración vecinal y ha denunciado que el Ayuntamiento pretende levantar el nuevo centro de mayores en el espacio de recreo del colegio Amadeo Vives, lo que implicaría la desaparición del campo de fútbol donde juegan los niños del centro.

El pasado jueves, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, afirmó que el Ayuntamiento buscará "la mejor solución" a la hora de construir el Centro de Mayores y de Día del barrio de Aluche sin perjudicar al alumnado del CEIP Amadeo Vives.

Para la concejala de Más Madrid, "el plan de Almeida es dejar a las personas mayores sin el espacio prometido, cargarse el centro de día y quitar a los escolares su patio". "Es una traición que no vamos a permitir", ha afirmado.

Según recuerda Más Madrid, el compromiso municipal establecía la construcción de un centro de mayores y un centro de día en la ubicación acordada en la calle Tramarena 277, una reivindicación histórica del barrio tras años de movilización vecinal. Sin embargo, denuncian que el Gobierno municipal ha decidido unilateralmente cambiar ese plan, sin consultar a la ciudadanía ni a la comunidad educativa.

Desde la formación aseguran que llevarán el asunto al Pleno de Cibeles para exigir al alcalde que cumpla lo acordado. "Aluche está demostrando que no se rinde, y nosotras, desde Más Madrid, tampoco", ha concluido Barberán.