Más Madrid acusa a la Comunidad de "triturar" Presupuestos y Ayuso lamenta que vendan a la región como "agujero negro"

El portavoz de Más Madrid en la Cámara regional, Pablo Gómez Perpinyà, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "triturar" los Presupuestos regionales del año pasado con los "recortes" en aspectos sociales, y la dirigente autonómica le ha reprochado que vendan a la región como "un agujero negro".

Durante la Sesión de Control del Pleno de este jueves, Perpinyà ha comenzado su intervención felicitando a Ayuso por "estos seis meses al frente de un Gobierno con cero leyes presentadas, a lo que se añade la guinda del pastel de no elaborar presupuestos para este año".*

"A ustedes les gusta hablar tanto de la ley como incumplirla y dan gato por liebre a su vaguería y falta de diligencia cuando no solo no presentan presupuestos sino que están triturando los del año pasado porque han recortado 145 millones de las diferentes Consejerías", ha criticado.

Además, Perpinyà ha insistido en que deben 740 millones de euros a los madrileños de los 24 escándalos que ha tenido el PP en 25 años, donde se incluye "el hachazo a los servicios públicos y sociales" como en la materia de la lucha contra violencia machista.

Ayuso, por su parte, ha asegurado que en la Comunidad no hay recortes, ya que es la que tiene los impuestos más bajos y está destinando nueve de cada diez euros al gasto social, dando prioridad a la Sanidad y a la Educación Pública. Además, se ha reducido la deuda pública un 20,5 por ciento y actualmente disponen del "mayor presupuesto de toda la historia de la Comunidad".

Así, lo ha defendido para a continuación acusar al líder de Más País, Íñigo Errejón, de tener el gusto por las redes clientelares, "algo que a lo mejor ha hecho ya en el Congreso de los Diputados".

"Ahora quieren vendernos a la Comunidad como una serie de agujero negro, como una comunicad abusona y usurera y esto es lo que están alimentado ustedes y no se pronuncian a favor de los contribuyente madrileños", ha lanzado.

Por último, la presidenta madrileña ha asegurado que defenderá "contra viento y marea" que haya "más personas trabajando pagando menos impuestos", así como "la iniciativa de todos contribuyentes". "Por mucho que les pese vamos a dar los mejores servicios públicos sin tener que asfixiar autónomos o a las clases medidas, y vivir en paz lejos de sus políticas", ha zanjado.