Más Madrid se alegra de que proponga a una mujer pero cree que "no será muy imparcial"

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La líder de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, se ha alegrado de que el PP haya propuesto a María Eugenia Carballedo para ser votada mañana como presidenta de la Asamblea de Madrid aunque cree que al ser "amiga íntima" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "no será imparcial".

"Me alegra que sea otra mujer la que viene a sumar la mayoría de portavoces a la Cámara. Más allá de esto no conozco a Carballedo, solo que lleva trabajando toda su vida en el PP y es amiga íntima de Ayuso; lo que no da muy buenas señales de que vaya a haber una imparcialidad", ha lanzado.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha felicitado a Carballedo por su "previsible nombramiento" y espera que sea "la presidenta de todos y la Cámara sea lo más participativa posible y que se pueda hacer un buen trabajo parlamentario".