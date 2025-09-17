Más Madrid anuncia medidas legales tras quejas de profesores a los que se pidió descolgar banderas palestinas

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha anunciado que emprenderán medidas legales contra la Comunidad de Madrid tras conocerse las quejas de profesores a los que se habría pedido descolgar banderas palestinas y muestras de apoyo a Gaza en los centros escolares.

"La comunidad educativa madrileña está con el pueblo de Gaza y contra el genocidio como la inmensa mayoría del pueblo de Madrid. Es inadmisible que Ayuso intente prohibir la bandera de Palestina en los colegios. Vamos a emprender acciones legales en cuanto esta orden ejecutiva se haga oficial", ha manifestado este miércoles en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Tal y como ha avanzado 'El País' y ha confirmado un portavoz de la plataforma Marea Palestina a Europa Press, algunos colegios han recibido desde hace unos días "una inspección" para retirar toda simbología que tenga que ver con Palestina. Esta tarde, a las 17 horas, los docentes que forman parte de la asociación tratarán el tema y las posibles medidas que tomarán en una asamblea abierta en el Ateneo La Maliciosa.

Desde la Consejería que lidera Emilio Viciana han negado que se haya dado alguna instrucción general sobre banderas o cualquier otro aspecto. "Únicamente cuando las Direcciones de Área Territorial (DAT) conocen que algún centro quiere organizar actividades que pudieran tener relación con alguna cuestión política, recuerdan a los directores que los centros educativos deben ser absolutamente apolíticos", han precisado a Europa Press.

Bergerot ha remarcado que prohibir las banderas de las instituciones públicas es "liberticida e inmoral", a la vez que ha recalcado que también es "ilegal como demuestran sentencias anteriores sobre la bandera LGTBIQ+, que ya ha sacado los colores al Partido Popular".

"Ayuso se está pasando de frenada y su fanatismo le va a obligar a asumir consecuencias en los tribunales. A los que se llenan la boca de hablar de libertad, hoy mostrar la bandera de un pueblo que sufre un genocidio les parece demasiada libertad. Para Más Madrid nunca hay demasiada libertad y vamos a defender el derecho a mostrar las banderas que nos dé la gana en las calles, en los parlamentos y en los tribunales", ha zanjado.