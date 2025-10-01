Más Madrid anuncia nuevos repartos de banderas palestinas a lo largo de esta semana tras agotar 1.200 en una hora

Más Madrid agota en apenas una hora las 1.200 banderas palestinas repartidas en la capital. - MÁS MADRID

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha anunciado que repartirá a lo largo de esta semana más banderas palestinas tras agotar este martes las 1.200 que ofreció en su sede, ubicada en el número 52 de la calle Acacias, con motivo de manifestación que se producirá este sábado en la capital, y en otras ciudades de España, en solidaridad con Palestina.

Su iniciativa tuvo una "acogida masiva" entre los madrileños, puesto que todas las banderas se agotaron en una hora, superando "con creces" las expectativas de la organización, ha destacado la formación en un comunicado.

Desde Más Madrid han subrayado que esta "gran afluencia" demuestra el "compromiso" de los madrileños con "la libertad del pueblo palestino" y de cara a la manifestación de este sábado". Por ello, seguirán repartiendo banderas en su sede a partir de las 18.30 horas de este miércoles y hasta fin de existencias.

En esta línea, la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha destacado que en la región "se respira solidaridad con Gaza" y ha recalcado que "se nota en las ganas de participación que tiene todo el mundo".

Asimismo, cree que el éxito del reparto de banderas es "un pequeño anticipo de la manifestación masiva que va a haber este sábado, que va a ser una nueva muestra de dignidad del pueblo madrileño ante una presidenta y un alcalde indignos que no están a la altura".

"Frente a quienes quieren prohibir la solidaridad, nosotros vamos a llenar nuestros barrios con la bandera palestina, que es la bandera de la humanidad y la esperanza de un mundo con paz y justicia. Frente a quienes se ponen a diario del lado de los genocidas, cada vez más aislados, vamos a llenar las calles de Madrid de paz, solidaridad y dignidad", ha concluido.