Más Madrid carga contra "la censura e inquisición del PP" en la comisión: "No les importa la universidad pública"

"Hoy comienza el frío en la región y las aulas de la UCM no van a poder encender la calefacción", lamenta

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha cargado contra "la censura e inquisición del Partido Popular" en la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid para aclarar si hubo trato de favor con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por "impedirles hablar de lo que de verdad importa".

"El PP ha montado un chiringuito para que no podamos hablar de lo que de verdad importa a los madrileños y a las madrileñas, y así me lo ha hecho saber la presidenta de la comisión (la 'popular' Susana Pérez Quislant), que me ha dicho que si quiero hablar de las universidades públicas madrileñas, este no es el foro", ha lamentado en declaraciones a los medios de comunicación desde los pasillos de la Cámara de Vallecas.

Para Bergerot, los populares han mostrado "un ejercicio de máxima antidemocracia desde el minuto uno de esta comisión". "No solo ha ejercido la censura para decidir quién podía comparecer y quién no, sino que además pretendían pasarnos las preguntas que podíamos hacer en la misma", ha criticado.

La portavoz de Más Madrid ha subrayado que su formación "defenderá la universidad pública, que no es lo que le importa a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso". Al hilo, ha remarcado que el PP busca "tapar las negligencias de la gestión de la dirigente madrileña". "Nos impidió que tuviéramos una comisión de investigación sobre las 7.291 personas mayores fallecidas en las residencias por los protocolos de la vergüenza", ha lanzado.

Preguntada por el recorrido que le queda a esta comisión, Manuela Bergerot ha recalcado que espera que "se pueda seguir hablando de lo que de verdad importa". "Hoy, que comienza el frío en la región, las aulas de la UCM no van a poder encender la calefacción mientras se pone la alfombra roja a las universidades privadas", ha indicado.

GÓMEZ NO DECLARA EN LA COMISIÓN

Gómez ha sido la primera persona en comparecer en la Cámara de Vallecas en el marco de esta comisión impulsada en junio por el PP para "limpiar el nombre" de la UCM a raíz de las noticias que estaban publicándose en prensa sobre las cátedras de Gómez y sus másteres en este centro público.

En su primera intervención en la sala Caserón de San Bernardo de la Asamblea ante la comisión de investigación, con gran expectación mediática y un centenar de medios acreditados, la esposa del jefe del Ejecutivo, que ha acudido acompañada de su abogado, Antonio Camacho, ha explicado que se acogía a su derecho a no responder, toda vez que el proceso se encuentra judicializado.

"Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio", ha lanzado Gómez tras cargar contra los "bulos" y remarcar que ella se ha labrado una "vida profesional" con "mucho esfuerzo y con plena dedicación como una más como hacen millones de mujeres".