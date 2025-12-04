Más Madrid carga contra la imagen "repugnante" de un diputado del PP diciendo que le "pone" verles enfadados

Archivo - El diputado del PP en la Asamblea Ángel Alonso. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha cargado contra la imagen "repugnante" y la "actitud machista" del diputado del PP Ángel Alonso Bernal diciéndole a la bancada de la formación regionalista que le "pone" verles enfadados.

Lo ha señalado Bergerot en los pasillos de la Asamblea de Madrid después de que haya finalizado el debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos regionales de 2026, que han sido rechazadas.

Alonso Bernal ha sido el encargado de defender la posición del PP, el 'no' a la oposición, y durante su intervención ha aludido a la gestión de la pandemia del Covid-19 después de que Bergerot hablase de los fallecidos en residencias y del hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El 'popular' ha afirmado que el Gobierno regional estaba "cerrando centros públicos antes que nadie" y "repartiendo material antes que nadie", mientras que la izquierda estaba "en el negacionismo" afirmando que solo habría "un caso aislado". Mientras hacía este alegado la bancada de Más Madrid ha prorrumpido en quejas acusándole de mentiroso.

"Había dejado un poco de tiempo para que se agitasen y demás y verlos así a mí me pone, o sea, que pueden seguir ustedes todo Mogollón. Mire una, una pregunta más, si ver verles enfadados me encanta", ha lanzado recostado sobre el atril.

Tras terminar su intervención, Bergerot ha exigido a la Presidencia de la Cámara que retirara sus palabras del orden del día. "¿Usted se cree que esa connotación no es violencia política en un parlamento cuando estamos hablando de las consecuencias de la pandemia?", ha cuestionado al presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, quien ha dicho que no escuchó "me pone" sino "me gusta".

Tras concluir el Pleno, Bergerot ha atacado la "esa actitud absolutamente babosa, de bar, de machista, de otro tiempo". Ha insistido en que Alonso Bernal se retracte de sus palabras y así lo pedirá este viernes en la Junta de Portavoces.