Más Madrid condena toda violencia política y alerta sobre otras como la de recurrir a los contenedores para poder comer

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha condenado toda violencia política o "cualquier acción de fuerza que impida el ejercicio de los derechos civiles y democráticos", para poner de relieve otras violencias estructurales o cotidianas, como la falta de suministros en la Cañada Real o tener que recurrir a los contenedores no como barricadas sino como única vía para llevarse una comida al día.

"Condenamos cualquier acción de fuerza que impida el ejercicio de los derechos civiles y democráticos, como el de reunión, expresión o manifestación. ¿Está claro? ¿Hay que repetirlo?", ha preguntado Murgui en el Pleno de Cibeles a PP y Cs.

El edil de Más Madrid ha remarcado que las escenas de violencia tras las protestas en apoyo al rapero Pablo Hasel son "una minoría no sólo de vecinos de Madrid sino de los que participaron en las protestas porque es incompatible con la convivencia en democracia. ¿Queda claro?", ha preguntado directamente al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Murgui no ha renunciado al debate político, esto es, que "el triste espectáculo" de días atrás no puede eludir "otras violencias que sufre la población en Cañada Real, en las colas del hambre, en los contenedores, no usados como barricadas sino como única comida para llevarse a la boca", sin olvidar a una generación "que encadena una crisis tras otra".

Y todo ello unido a un "señalamiento constante a determinados colectivos, a menores no acompañados, a musulmanes, a judíos". Más Madrid ha reiterado su condena a la violencia política y ha aconsejado en este punto al concejal de Centro, José Fernández (PP), que cuando un político suelte "una memez", en referencia velada al tuit del portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, no hay que "sumarse a la melé".

Más Madrid también ha propuesto que esas visitas que Almeida y Villacís hicieron a los comerciantes afectados tenían que tener un carácter institucional, no de partido, para mostrar el respaldo unánime del Ayuntamiento.

La moción ha conseguido el apoyo unánime del punto dedicado al apoyo expreso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad "en unos momentos en los que la ciudad está duramente golpeada por la pandemia y la crisis social y económica que la acompaña", una tarea que debe ejercerse con "ejemplaridad, profesionalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza".

La moción no ha contado con el apoyo de PSOE, Vox, PP y Cs en el punto sobre la elaboración de un protocolo de actuación que garantice una "actuación proporcionada de las fuerzas y cuerpos de seguridad en situaciones potencialmente peligrosas".