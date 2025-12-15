Más Madrid defiende la continuidad del Gobierno central pero exige mejoras que "lleguen al bolsillo de la gente"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha defendido este lunes la continuidad del Gobierno central, aunque ha reclamado al Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez que demuestre "a los españoles de a pie que merece la pena que este Gobierno continúe".

Bergerot ha incidido, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en que el Gobierno debe ser capaz de trasladar a los hogares españoles "las excelentes cifras macroeconómicas", a la par que ha apostado por "intervenir el mercado de la vivienda" y declarar la prórroga de tres años a los contratos de alquiler que vencen.

La portavoz de Más Madrid ha insistido en que el Gobierno progresista debe probar que su continuidad "vale la pena y que mejora su día a día", especialmente ante problemas "tan angustiosos" como la emergencia habitacional, que dice se vive "no sólo en Madrid sino en toda España".