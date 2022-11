Más Madrid demuestra a Almeida con un correo que dijo 'sí' a la propuesta del Gobierno de declaración por el 25-N

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha facilitado un 'pantallazo' de un correo electrónico remitido hace doce días donde daban su conformidad a la propuesta del Gobierno a la declaración institucional por el Día Internacional contra la Violencia Machista, el 25 de noviembre.

"Hay dos opciones, o el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, miente o no se entera cuando hoy ha afirmado que no hemos apoyado la declaración institucional del Gobierno", ha trasladado Maestre en un comunicado.

Martínez-Almeida ha reprochado a los grupos municipales de Vox, PSOE y Más Madrid falta de sensibilidad para poder alumbrar una declaración institucional en Cibeles con motivo del 25N. "Es un problema de falta de sensibilidad de los diferentes grupos, que no quieren suscribir una declaración institucional por un problema grave. No entienden que con sensibilidades distintas se prescinda de intereses particulares", ha manifestado.

El correo electrónico remitido por Más Madrid, y facilitado a la prensa, fue enviado el pasado 11 de noviembre. 'Por nuestra parte ok a la propuesta de declaración institucional. Un cordial saludo' es el mensaje que firma la concejala de Más Madrid Carolina Pulido.

Maestre, por su parte, ha explicado que "hace doce días" enviaron un email diciendo que apoyaban la propuesta del Gobierno, "hace doce días desde que Más Madrid dio su conformidad por escrito a esa declaración". Por el momento no han recibido contestación.

"Si hay un grupo político comprometido con la lucha contra la violencia machista y por los derechos de la mujer es Más Madrid, que por llegar a un consenso en este tema somos capaces de alcanzar acuerdos y aceptar iniciativas de otros grupos, aunque no sean exactamente como las haríamos nosotros", ha defendido Maestre.

La edil ha tachado de "lamentable que Almeida no se entere de lo que pasa en su propio gobierno en un tema tan sensible y relevante aunque no es sorprendente porque no sabe nada ni de esto, ni de la ciudad, ni de las mujeres, ni de la lucha contra la violencia machista".

"Ojalá haya consenso este 25 de noviembre en el Ayuntamiento y si no lo hay no será por Más Madrid, que hace ya muchos días que dio su apoyo a esta declaración institucional", ha concluido Rita Maestre.