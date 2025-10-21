Más Madrid denuncia la "barra libre" urbanística de Almeida tras el derrumbe en abril de un "hostal ilegal" sin cerrar

El portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento en funciones, Eduardo Rubiño, visita la vivienda cuyo techo se derrumbó en abril de 2025 por la presencia de un hostal ilegal en la planta superior. - MÁS MADRID

El establecimiento estaba funcionando "con una licencia falsa" según la familia afectada

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha denunciado este lunes los "desmanes urbanísticos" y la "barra libre" que, según ha afirmado, provoca el modelo urbanístico del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, después de que una familia del centro de la capital haya visto su vivienda apuntalada por el derrumbe, el pasado 20 de abril, de un "hostal ilegal" de la planta superior sobre el salón de su casa.

En declaraciones a los medios desde la puerta del inmueble en la Cuesta de Santo Domingo, el edil ha explicado que su grupo ha presentado una queja ante la Agencia de Actividades del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, a quien ha pedido que ponga "sus recursos" y "sus instrumentos" para hacer frente a "una situación de impunidad", de un hostal "que sigue abierto de manera ilegal, pero además ante unas consecuencias totalmente terribles".

"No puede ser que unas obras ilegales de un hostal ilegal hayan provocado la ruina de una familia que ahora tiene que ver cómo su vivienda está apuntalada", ha añadido, para después confirmar que se pondrán de parte de los afectados para pedir al Gobierno municipal "una solución".

En este sentido, Rubiño ha denunciado "un plan sistémico por parte del Ayuntamiento de Madrid" para "seguir expulsando a los vecinos del centro" con condiciones de vida que "cada vez son más complicadas" para mantenerlos en las zonas donde han residido con anterioridad".

"Están robando el centro de la ciudad para convertirlo en un escaparate al servicio de negocios turísticos, en algunos casos que ni siquiera cumplen con las propias normas del Ayuntamiento. Y estamos viendo cómo eso trae consecuencias que son muy materiales y que se traducen, por ejemplo, en un hecho como el que estamos denunciando hoy", ha censurado.

"ESTABAN OPERANDO CON UNA LICENCIA FALSA"

Junto a Rubiño ha comparecido Diana Nebreda, hija de la propietaria de la vivienda afectada, quien ha relatado que en 2019 descubrieron que iban a abrir un hostal encima de su vivienda. "Empezamos a preguntar a la comunidad y nos enteramos de que estaban operando con una licencia falsa", ha contado.

Con la irrupción de la pandemia, se retraso "un poco" la apertura del establecimiento, pero eso no evitó que en 2024 ya llevara tiempo funcionando y le fuera interpuesta una orden de cierre que todavía no se ha cumplido, según ha explicado Diana. "El hostal sigue funcionando, les han clausurado creo que tres habitaciones pero las demás funcionan con normalidad", ha relatado.

Nebreda ha especificado que, según el informe técnico del Ayuntamiento, las causas del derrumbe se deben "al sobrepeso que hay sobre el forjado del quinto sobre el cuarto" por todo el sistema de fontanería de los 10 cuartos de baño que se construyeron en el hostal.

"Esto es una casa familiar, toda la vida ha sido un edificio de casas familiares que tenía un baño por piso y un retrete. De repente ellos compran dos pisos, los unen y montan 10 habitaciones cada una con su baño", ha lamentado.

Diana ha apuntado a que ni "el propio arquitecto" de la comunidad de vecinos tiene los planos "y no sabe cómo lo han hecho". Sospechan que han instalado también un suelo radiante. Según la afectada, el informe técnico del Ayuntamiento dice que la causa más probable del derrumbe "se debe a fugas de agua prolongadas en el tiempo por esta instalación de los cuartos de baño".

"Hoy se te ha caído el techo del salón, pero ¿quién te dice que no se te va a caer otra parte de tu casa? Hemos visto humedades en otras habitaciones de la casa, mi hermano se ha tenido que ir porque ya no es tu casa, no es un sitio seguro para estar", ha concluido.