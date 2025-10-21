Carabante defiende "un proceso administrativo garantista" ante la orden de cese del hostel de Santo Domingo 18

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha defendido "un proceso administrativo garantista" ante la orden de cese del hostel de Santo Domingo 18, cuyo propietario ha presentado alegaciones.

"Lo que hace el Ayuntamiento es dictar la orden de cese, el propietario tiene derecho a hacer las alegaciones que considere oportunas para eludir esta sanción y luego va la orden de precinto pero no se había alcanzado el último extremo", ha explicado Carabante antes de participar en la entrega de Premios Sustainability Day 25.

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha denunciado este lunes los "desmanes urbanísticos" y la "barra libre" que, según ha afirmado, provoca el modelo urbanístico del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, después de que una familia del centro de la capital haya visto su vivienda apuntalada por el derrumbe, el pasado 20 de abril, de un "hostal ilegal" de la planta superior sobre el salón de su casa.

Desde Atocha, el delegado ha contestado que, según lo leído, este hostel "no estaba en funcionamiento y, por lo tanto, el cierre y el precinto se había producido porque había dejado de prestar servicio" después de que la pretendida vivienda turística estuviera acometiendo obras.

"Nosotros somos muy rigurosos con las inspecciones, lo tenemos que ser, entre otras cosas, porque tenemos que garantizar el derecho que tienen los vecinos pero también el derecho que tienen los promotores, los propietarios privados a poner viviendas de uso turístico cuando son legales", ha declarado, tras insistir en que "la inspección funciona porque se revisa y se inician los procedimientos administrativos que conllevan la sanción".

El procedimiento arranca con el traslado de la resolución a partir de la inspección para que el propietario pudiera hacer alegaciones, "que en este caso las habrá hecho". "El Ayuntamiento las estudia, se dicta la orden de cese, se verifica, tiene periodo de alegaciones, se verifica que no se ha producido y se puso la orden de precinto", ha enumerado.

QUE LA IZQUIERDA "NO MANIPULE NI ENGAÑE"

Carabante ha instado a la izquierda a "no manipular ni engañar", para acusar a PSOE y Más Madrid de que envían denuncias sobre pisos turísticos ilegales que "o ya han dejado de prestar servicio o tienen licencia".

"Hay que dejar un poco de lado esa foto permanente que buscan y lo que tenemos que trabajar es en mejorar la inspección, en ordenar esta actividad cuando hace apenas unas semanas ya tenemos una ordenanza, una regulación, el Plan Reside, que lo que hace es ordenar las viviendas de uso turístico y conciliar el derecho que tienen los vecinos al descanso con la necesaria actividad turística".

"De todas maneras la orden de cese lo que conlleva es la obligación al titular a que legalice la actividad, cuestión que tendríamos que verificar si era legalizable esta actividad. Estoy seguro que el procedimiento administrativo conllevará la sanción correspondiente por prestar una actividad sin la licencia correspondiente", ha zanjado.