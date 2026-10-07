Más Madrid denunciará al portavoz de Ayuso ante la JEC tras la denuncia del PP por la rueda de Sánchez

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha anunciado que denunciará ante la Junta Electoral Central (JEC) al portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, tras la denuncia del PP contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

En declaraciones remitidas a los medios, el portavoz jurídico de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, ha acusado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de usar "sistemáticamente" la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid "como altavoz propagandístico" del PP.

"La utiliza para atacar al Gobierno de la nación, para defender las tropelías del Gobierno de Ayuso y las propias tropelías de Ayuso y de su familia. Y ahora tiene la poca vergüenza de decir que va a denunciar a Pedro Sánchez por utilizar la rueda de prensa del Consejo de Ministros para defender la acción del Gobierno", ha censurado.

En este sentido, Más Madrid ha defendido que la justicia debe ser "igual para todos", de modo que si el PP regional cree que la rueda de prensa que se realizó este martes desde el Palacio de la Moncloa es un mitin, lo mismo debe ser la comparecencia ante los medios desde la Real Casa de Correos. "La misma denuncia que ellos ponen es la misma denuncia que ellos van a recibir", ha advertido el portavoz jurídico.

En este sentido, la formación liderada por Mónica García ha subrayado que el contenido de la misma, celebrada este miércoles, ha consistido "en ataques al Gobierno progresista, insultos a ministros" y "alabanzas de las tropelías de Isabel Díaz Ayuso", lo que en su opinión es comparable con "un mitin del Partido Popular".

"Y este anuncio de la denuncia que dice Ayuso que va a poner al gobierno de Pedro Sánchez lo hace precisamente desde la rueda de prensa del Consejo de Gobierno y lo hace utilizándola de nuevo como arma de campaña electoral para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez y para defender las tropelías de Ayuso. Por lo tanto, como la justicia se supone que es igual para todos, Más Madrid va a hacer exactamente lo mismo que está haciendo el Gobierno de Ayuso", ha explicado Martínez Abarca.