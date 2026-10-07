Elecciones generales del 29-N, en directo: última hora de la precampaña, la huelga general y el adelanto electoral

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS)

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, visita de nuevo Ceuta este miércoles, donde volverá a exhibir su apoyo al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, por su gestión desde la entrada masiva de alrededor 80.000 migrantes irregulares los días 30 y 31 de julio.

Este martes ambos ya estuvieron juntos en Madrid, con motivo del acto de entrega por el Senado de su Medalla de Oro a los presidentes de Ceuta y Melilla en reconocimiento a sus trayectorias políticas y como respaldo institucional a ambas ciudades tras la crisis abierta a finales de julio.

Sigue en directo la última hora del 29N