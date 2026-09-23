Más Madrid, tras el desahucio de Maricarmen: "Hay que expropiar a fondos y acaparadores que usan casas para especular"

Maricarmen minutos antes de ser desahuciada, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, se enfrenta este miércoles día 23 a un cuarto y definitivo intento de desahucio de la casa donde - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que hay que "expropiar a todos los fondos y acaparadores que usan" las casas para "especular mientras echan a las familias a la calle".

"Están desahuciando a Maricamen en estos momentos. Los fondos nos están robando las casas, las ciudades y la vida. Sí, claro que hay que expropiar", ha trasladado la portavoz parlamentaria en sus redes sociales.

Por su parte, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha exigido este miércoles que el Consejo de Ministros incluya el próximo martes el Real Decreto Ley de Vivienda y ha afirmado que el PSOE "no puede seguir dilatándolo más".

Este miércoles ha estado marcado por el desahucio de Maricarmen, de 87 años y residente en Retiro (Madrid), a la han acompañado para tratar de frenarlo miembros del Sindicato de Inquilinas además de madrileños que se han acercado desde anoche al número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda.

Sanitarios del Samur han sacado a Maricarmen del edificio en camilla entre gritos de "no estás sola" y "asesinos" de las personas concentradas en la calle. Posteriormente, la mujer ha sido introducida en una ambulancia y trasladada al Hospital Gregorio Marañón.