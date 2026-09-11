Más Madrid destaca que Ayuso ya "reconoce que el ático" era para ella y que no vive allí porque le han "pillado"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha destacado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya "reconoce que el ático" era para ella y que no vive en ese inmueble de 6,3 millones de euros comprado por el Ejecutivo regional porque le han "pillado".

Así lo ha lanzado en la réplica a Ayuso en el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región en el que, previamente, la mandataria autonómica ha afirmado que "tendría derecho" a tener una vivienda presidencial, pero ha hecho hincapié en que el "aticazo" del que habla el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no era para ella.

En su intervención, Díaz Ayuso ha trasladado que todo se debe a una "cronología de acoso personal" que asegura que sufre por parte de la izquierda y ha afirmado que no vive como ellos "en palacios ni residencias", además de asegurar que ella nunca ha querido "vivir de lo público".

Para Bergerot, en cambio, "lleva viviendo de lo público desde 2007", porque "no se le conoce un trabajo fuera de la política". Ha censurado que de su hora y media de réplica Ayuso haya dedicado media hora a hablar de "viajes y residencias oficiales".

"Así que lo que tenemos que entender es que usted reconoce que el ático era para usted. Pero escuchad, porque es que ha dicho, hablando de Illa, que es que a ella 485 metros cuadrados le parece poco. Que es que ella necesita 2.500 metros cuadrados", ha proseguido para preguntarse que "si estaba bien comprado, ¿por qué se ha vendido?" porque está "demostradísimo" que no era para los incendios.

Así, ha insistido en que tiene "una semana" para entregar los documentos de la compra de ático por Planifica Madrid --antes de la comparecencia del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín--.

Ha cuestionado si "no se atreve a entregarlos" o si es un "consejo de sus abogados". "Yo espero solo que sean mejores que los de su novio, porque como sean iguales, lo mismo no acaba la legislatura", ha rematado.