Más Madrid dice que no se han gestionado avales para pymes y Gobierno municipal adelanta que lo hará en próximas semanas

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Economía y Hacienda de Más Madrid en el Ayuntamiento, Jorge García Castaño, ha subrayado que, por el momento, "no se ha gestionando ningún aval" para pymes y autónomos de los comprometidos por el Gobierno municipal, lo que ha sido contestado por el delegado de Economía, Miguel Ángel Redondo, que espera tener "en las próximas semanas dos paquetes disponibles de los primeros 15 millones".

Podrían suponer "un efecto en préstamos de hasta 180 millones para que autónomos y pymes puedan hacer frente al pago de gastos generales", ha detallado en la comisión del ramo. Redondo ha confirmado que todas las medidas anunciadas "están ya operativas o en tramitación", junto con otras como la bajada de IBI o el IAE por 66,6 millones para el sector comercial, hostelero, del ocio y la cultura.

Sólo una medida no se ha llevado a cabo, ha puntualizado el delegado, pero ha sido "conmutada por otra similar, con un ahorro para el Ayuntamiento". Se trata de la subvención para las tramitaciones de venta ambulante, que se ha sustituido por la rebaja en impuestos, con un cien por cien de la tasa de mercadillos.

ANUNCIO EN ABRIL PERO SIN AVALES GESTIONADOS HASTA EL MOMENTO

García Castaño, por su parte, ha recordado que en abril el Gobierno municipal anunciaba una línea de apoyo a autónomos, emprendedores y pymes madrileñas a través de avales, subvenciones y rebaja de tasas por importe de 24 millones de euros. "Lo presentaron como su medida estrella para ayudar al tejido económico de la ciudad pero de la que no hemos vuelto a saber nada porque no han gestionado ningún aval", ha sostenido el concejal de Más Madrid.

En un primer momento se puso sobre la mesa un paquete de 5 millones, extensible hasta los 15, articulado mediante un convenio con la Sociedad de Garantía Recíproca Avalmadrid. Una inyección que iba a posibilitar, así lo anunciaron, el desarrollo de nuevas inversiones con una capacidad de financiación de hasta 180 millones.

"Pero cinco meses después no sabemos absolutamente nada del estado actual de tramitación de dicho convenio, sobre cómo se va a formalizar dicha colaboración, el coste que tendrá para los solicitantes de aval y el impacto que esperan obtener en cuanto a número de beneficiarios y financiación movilizada", ha indicado García Castaño.

Para Más Madrid, este convenio de colaboración, que debería estar ya en marcha dada la difícil situación que viven las pymes de la ciudad, es muy oportuno ya que, "como se ha podido comprobar con las líneas de avales gestionadas por el ICO, han sido una tabla de salvación para muchas pymes y autónomos".

PLAN DE CHOQUE O EL CIERRE DEL 40% DE LA HOSTELERÍA

"Los empresarios ya advertían la semana pasada al Gobierno de la Comunidad de Madrid de que, o se dispone de un plan de choque antes de que termine el año, o el 40 por ciento de los locales de hostelería y hasta el 65 por ciento del sector de ocio en la región tendrán que cerrar", ha remarcado el edil de Más Madrid.

A lo que ha sumado "el error que es pensar que hay que escoger entre economía o salud". "Claramente en la Comunidad de Madrid hemos visto como se ha optado por lo primero. Economía y salud van de la mano y no habrá recuperación económica alguna en nuestra ciudad si no cuidamos la salud y reducimos la incidencia de la pandemia, si no se contratan rastreadores, si no se refuerzan los centros de Atención Primaria", ha enumerado García Castaño, que ha apuntado que "incluso el presidente de CEIM tachó de impresentable la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Miguel Ángel Redondo ha destacado que el Ayuntamiento incorpora rebajas en tasas por valor no de 4 millones sino de 11,4, además de reducir las tarifas de los viveros empresariales y aprobar una moratoria en el pago del canon a los mercados municipales por el estado de alarma, entre otras acciones.