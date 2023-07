Más Madrid espera una Díaz propositiva "con datos" en el debate a tres con Abascal como "representante" de Feijóo

Mónica García cree que Feijóo no va al debate por miedo a los datos de Díaz y porque "no le quedan más mentiras que contar"



MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid espera que se vea reflejada a la candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, como una persona propositiva y "con muchos datos" en el debate a tres de este miércoles en TVE donde estarán sus homólogos del PSOE, Pedro Sánchez, y de Vox, Santiago Abascal, quien creen que será el "representante" del aspirante del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha rechazado acudir.

Así lo han explicado a los periodistas la 'número 3' de Sumar al Congreso por Madrid, Tesh Sidi, y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica, Mónica García, antes de participar en un coloquio de la formación sobre mujeres y nuevas tecnologías.

"Esperamos una Yolanda hablando de las propuestas de los ciudadanos, una Yolanda hablando de problemas reales de los españoles que son la vivienda, un trabajo digno, la salud mental, aumentar esa cartera de servicios en la sanidad pública como la odontología... Y sobre todo esperamos datos, muchos datos", ha apuntado Sidi.

Auguran que la candidata de Sumar no se limitará al presente sino que enfocará al futuro para plantear las medidas que deben ejecutarse no solo hasta 2027 sino de aquí a diez años.

Por su parte, García ha hecho una valoración de la "deriva" que considera que ha tomado la campaña de Feijóo, quien ha entrado en "una dinámica de mentiras en las que incluso cuando rectifica, miente". Se ha referido a la afirmación sobre la revalorización de las pensiones al IPC sostenida en una entrevista en TVE que luego matizó en sus redes sociales.

"No está capacitado para gobernar un país con estas mentiras, tras mentiras, tras mentiras", ha lanzado la líder regional de la formación verde, quien ha deslizado que Feijóo no va mañana al debate porque "no le quedan más mentiras que contar", porque "no se puede enfrentar" a los datos de Díaz y porque ya tiene su "representante", Santiago Abascal.

Sobre el papel que jugará el líder de Vox, ha afirmado que planteará no solo las medidas de su partido sino también un conjunto de ideas que "comparte con el PP". "Entendemos que Feijóo se escude detrás de las mentiras, porque la mentira es el refugio de los cobardes", ha rematado.