Más Madrid espera que el viaje de Ayuso a EEUU no sea para "seguir vendiendo la Comunidad a fondos buitres"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha trasladado este lunes que espera que el viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a EEUU no sea para "seguir vendiendo a fondos buitre" los servicios públicos de la región.

"Ha descalificado al indigenismo, a nuestros amigos latinos y no nos parece buen comienzo. Esperamos que Ayuso en esta gira de venta de inversiones no sea para seguir vendiendo a fondos buitre nuestros servicios públicos. Esperamos que traiga inversión productiva y no nos sigan detrayendo los hospitales, las escuelas y la salud mental", ha trasladado García en declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión con CC.OO.

Según la portavoz de Más Madrid, cada vez hay más partes de la sociedad "en manos de fondos de inversión", algo que considera "una despatrimonialización del sistema de bienestar". No obstante, ha avisado de que seguirán "peleando" por unos servicios públicos "robustos" y que "no estén en manos de los que quieren sacar un beneficio económico".