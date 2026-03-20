Más Madrid espeta a Almeida que "su palabra vale poco" y exige "por escrito" el proyecto del cantón de Montecarmelo

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un pleno en el Ayuntamiento de Madrid, a 30 de abril de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento, José Luis Nieto, ha espetado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "su palabra vale poco" y ha exigido por escrito el actual proyecto del cantón de Montecarmelo.

Se refiere así a la reafirmación del Gobierno de Almeida en que se instalarán "solo vestuarios" para los trabajadores, rodeados de un parque y que no se construirá la base del Selur, con un cantón "reducido al mínimo" para poner solo "unos vestuarios y también unas pequeñas oficinas administrativas".

En declaraciones remitidas a prensa, Nieto ha trasladado que "no se fían" del regidor, por lo que ha reclamado que el Gobierno municipal deje constancia escrita de que queda "extinguido el proyecto actual".

"Si en Montecarmelo solo va a haber vestuarios y espacio para unos cuantos carritos de limpieza, que el alcalde lo ponga por escrito y con los metros cuadrados exactos que tendrá el cantón. Almeida dice que la realidad tumbará la leyenda, pero no aclara nada. No hay proyecto, no hay planos, no hay transparencia", ha afirmado.

Por ello, ha instado al primer edil a presentar "lo antes posible" la documentación del proyecto donde se incluye tanto el cantón como la zona verde anunciada por el concejal-presidente de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo, durante el último Pleno del distrito.

"Los vecinos no se fían de él y nosotros tampoco. Por eso exigimos a Almeida que ponga por escrito que queda extinguido el proyecto actual del cantón de Montecarmelo y le instamos a que presente lo antes posible el nuevo proyecto de cantón y de zona verde que su concejal de Fuencarral, El Pardo, se comprometió públicamente a desarrollar", ha subrayado.

Por último, Nieto ha defendido que "todas las dudas y quejas" de los vecinos de este barrio de la capital se resolverían "de un plumazo" con "la presentación del nuevo proyecto". "Que lo presente", ha zanjado.