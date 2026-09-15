Más Madrid exige una auditoría sobre la F1 para conocer su coste y teme que haya beneficios para el entorno de Ayuso

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un pleno de la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido este martes una auditoría sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1 en la capital para conocer cuál va a ser "el coste para los madrileños" y ha destacado que teme que además de "opacidad y gasto público" haya "contratos y comisiones repartidas al entorno" de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha reclamado la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, ante los medios de comunicación en la sede del partido en la que ha planteado que inicialmente se dijo que no iba a costar "un solo euro" de dinero públicos pero que "ya está comprometiendo 300 millones de Ifema Madrid", cuya "mayoría de capital es público".

"Frente a esto, tenemos que mirar lo que sucedió, por ejemplo, en Valencia y nos tememos que cuando se desmonte el circuito en unos años en Madrid ocurra exactamente lo mismo que en Valencia, que les ha dejado a los valencianos una deuda millonaria", ha advertido.

La portavoz ha recordado que lleva más de un año alertando de que podría pasar algo similar al Gran Premio de Valencia, por lo que ha adelantado que pondrá a disposición "todas las herramientas e instituciones" que ayuden a fiscalizar "el dinero de los madrileños".

Preguntada por dónde pedirán la auditoría ha dicho que informarán cuando tengan "todo hecho el estudio" porque van a seguir "insistiendo en que acaben con la opacidad del gasto público".