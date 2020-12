Más Madrid exige a Comunidad y Ayuntamiento garantías de luz, "pagada", en Cañada y que no se escuden en la burocracia

Maestre acusa a Ayuso, de "criminalizar a 8.000 vecinos, especialmente a niños que no tienen culpa de nada"

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha exigido a Comunidad y Ayuntamiento que no se escuden en "problemas burocráticos" y que aporten garantías de "luz, pagada, para todos los niños de la Cañada Real".

Maestre ha hecho estas declaraciones desde Prosperidad, donde ha conocido la problemática de vecinos afectados por cocinas industriales, al tiempo que familias de Cañada interponían una denuncia en los juzgados de Plaza Castilla contra la Comunidad de Madrid y Naturgy/Unión Fenosa por presunta vulneración de derechos humanos derivada de los cortes de suministro eléctrico.

La denuncia llega después de que cuatro personas se hayan intoxicado en la Cañada "y un menor haya tenido que ser evaluado médicamente por congelación durante la noche", ha explicado Maestre. Su compañero Javier Barbero ha estado acompañando a las familias en Plaza Castilla.

"En Cañada la situación es dramática por la inacción de las administraciones públicas, que tienen la obligación de velar por los derechos, especialmente de los menores. No tienen la culpa ni de los problemas de delincuencia y de ilegalidad de unos pocos, ni tampoco de la inacción de las administraciones", ha descrito la concejala.

Maestre ha defendido que los niños y niñas de la Cañada "tienen que dormir caliente por las noches, tienen que poder hacer los deberes, tienen que comer caliente y eso es también responsabilidad del Ayuntamiento y de la Comunidad, que tienen un Pacto Regional, impulsado en la legislatura pasada, pero que no está poniendo en marcha".

"Les exigimos, antes de que ocurra una desgracia mayor, que actúen, que no se escuden en problemas burocráticos, y que garanticen luz, pagada, para todos los niños", ha subrayado la portavoz de Más Madrid.

Al Gobierno municipal le ha criticado que no haya aplicado ninguna de las medidas aprobadas por unanimidad en el Pleno de Cibeles, a raíz de una proposición de Más Madrid, como la instalación de generadores. "No tenemos ninguna noticia de actividad por parte del Ayuntamiento, que se escuda en cuestiones técnicas y burocráticas para no actuar, cuando hay soluciones técnicas para hacerlo, tanto provisionales como estructurales".

Pero para eso "hay que sentarse en una mesa con las empresas de energía y con la Comunidad, hay que hacerlo. Hay que dejarse de escudarse en problemas técnicos y dejar, como hizo la semana pasada la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de criminalizar a 8.000 vecinos, especialmente a niños que no tienen culpa de nada". Maestre se ha referido a unas declaraciones de Ayuso en la Asamblea donde cuestionaba que familias de Cañada tuvieran dinero para Porsches pero no para pagar la luz.