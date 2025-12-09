Más Madrid exige medidas tras no acudir a declarar Mur y Busca por residencias: "La Justicia tiene que ir a por ellos"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante el pleno de la Asamblea de Madrid. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido este martes que se tomen medidas después de que los excargos de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y Pablo Busca no hayan acudido a declarar este martes ante el juez de Instrucción número 23 de Madrid citados como investigados en una de las causas por la muerte de ancianos en residencias de mayores en la primera ola del Covid-19.

"Hoy no sabemos dónde están Mur y Busca, pero sabemos lo que esconden. Si se niegan a cumplir con su obligación de dar la cara y declarar, la justicia tiene que ir a por ellos", ha lanzado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Esta mañana debían comparecer Carlos Mur, firmante del protocolo y entonces director general de Coordinación Sociosanitaria; Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado ideólogo del mismo y sucesor de Mur en el mismo cargo; y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable del SUMMA 112 durante la pandemia.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Bergerot ha afirmado que Mur y Busca son "unos cobardes" que se creyeron "muy valientes para dejar morir a 7.291 personas sin atención hospitalaria" pero ahora "no se atreven a rendir cuentas".

Bergerot ha subrayado que "nadie puede salir de rositas" ante lo sucedido en la pandemia en la Comunidad de Madrid y que debe llegarse "hasta el final para que haya verdad, justicia y reparación para las víctimas de los protocolos de la vergüenza".

Por su parte, la Asociación Verdad y Justicia ha anunciado que solicitará al juez que dicte de forma inmediata una orden de busca y captura. La causa investigada corresponde al fallecimiento del padre de Ángela Armingol en la residencia Amavir Valdebernardo, uno de los casos vinculados al llamado Protocolo de Coordinación Sociosanitaria, cuya aplicación es objeto de investigación judicial.