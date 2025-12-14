Más Madrid exige la reapertura del polideportivo de Retiro y denuncia "deterioro" de los servicios públicos

Manifestación contra el cierre de un polideportivo de El Retiro - MÁS MADRID

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido este domingo la reapertura del polideportivo Daoiz y Velarde de Retiro y ha denunciado el "deterioro" de los servicios públicos en este distrito madrileño.

El concejal Nacho Murgui ha acudido a apoyar a las vecinas de Retiro, que han vuelto a manifestarse para exigir al Ayuntamiento de Madrid la reapertura del polideportivo, que permanece cerrado desde hace un mes, "sin explicaciones ni información a los miles de usuarios".

"El distrito de Retiro viene sufriendo un deterioro de los servicios públicos que es constante y que es escandaloso. Después de la suspensión de las actividades en todos los centros de mayores, ahora nos encontramos con el cierre permanente del Polideportivo por problemas de mantenimiento y por averías continuas", ha denunciado.

Murgui ha recalcado que exigen la apertura inmediata y un calendario en el que se comprometa a hacer las reparaciones necesarias. "Un polideportivo que ha costado muchos años de lucha a los vecinos y vecinas y que es el único polideportivo de estas características con el que cuenta el distrito", señala.

"La concejala Andrea Levy tiene que dedicarse al distrito, tiene que dejar de emplear su tiempo en hacer promoción personal y el Ayuntamiento del Partido Popular debe abandonar la estrategia de abandono de los servicios públicos para lo que nos tememos sea una posterior privatización", ha reclamado.