Más Madrid lamenta que PP y Cs tengan más prisa en clausurar espacios participativos que en poner en marcha iniciativas

Inmuebles de la Casa de Campo siguen "acumulando polvo" porque al Gobierno "le pueden sus fobias", cuestiona Murgui

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha lamentado que inmuebles de la Casa de Campo sigan "acumulando polvo" en un "mandato perdido para los madrileños" porque al Gobierno municipal "le han podido sus fobias" y todo porque PP y Cs tienen "más prisa en clausurar espacios participativos que en poner en marcha iniciativas".

En declaraciones a Europa Press, el edil se ha referido así al Campus del Videojuego, el proyecto que impulsan áreas como Economía e Innovación y Emprendimiento, en manos de Cs, en inmuebles de la Casa de Campo que durante el anterior mandato se habían proyectado transformar en el Campus del Asociacionismo después de sumar años de abandono.

Murgui insiste en que está siendo un "mandato perdido para los madrileños" porque el actual Ejecutivo municipal, "más allá de su animadversión por Más Madrid y lo que representa", "no tiene ningún proyecto de ciudad, no se le ocurren cosas para mejorar la vida de la ciudad y su prioridad absoluta es hacer retroceder o parar muchas de las dinámicas que se pusieron en marcha en el anterior mandato".

Lo que ocurre en la Casa de Campo es un "ejemplo clarísimo", denuncia Murgui. El concejal de Más Madrid ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid empleó en el anterior mandato "unos recursos importantes para recuperar unos edificios, de bastante valor patrimonial, dentro de un Bien de Interés Cultural como la Casa de Campo" con el fin de rescatar "unos edificios que llevaban décadas abandonados y que se iban degradando".

La idea era poner en marcha un Campus Asociativo, "un espacio que pudiera albergar parte de la actividad asociativa de Madrid, un recurso a disposición del tejido asociativo para desarrollar actividades o instalar otras de carácter permanente, de ocio, formación, un espacio cultural, oficinas".

Con la llegada del Ejecutivo PP-Cs, "el Ayuntamiento anula, para ese proceso, a pesar de que la obra la encuentran prácticamente terminada y lista para utilizar".

El contrato del Campus del Videojuego, como recoge la web municipal, tiene prevista una duración de tres años, de julio de 2022 a junio de 2025, incluyendo una posible prórroga de dos años. Fuentes de Economía han trasladado a Europa Press que el Campus ya ha arrancado dado que se vienen realizando en él desde hace meses diversas actividades pero el inicio del contrato, con la adjudicación, el próximo mes es "el empujón definitivo".

Entonces se podrán "realizar las inversiones necesarias y se pondrán a rodar una serie de proyectos en los tres edificios, más allá de las actividades que el Clúster ha ido realizando estos meses".

"HEMOS PERDIDO TRES AÑOS"

El proyectado Campus del Videojuego depende de un área en manos de Cs, formación política que, en palabras de Murgui, "ha hecho lo que Ciudadanos hace habitualmente, que es anunciar cosas que no terminan de completarse".

"Esto ha sido una constante y hemos perdido tres años en los que estos edificios han seguido haciendo lo que estaban haciendo hasta que llegamos nosotros, que era acumular polvo y deterioro, lo que pasa con un edificio que no se usa", ha advertido el concejal de Más Madrid, después de reprochar al Gobierno que "les haya podido otra vez sus fobias a su proyecto, que es inexistente".

Sin entrar en lo acertado o no de un espacio dedicado al videojuego, a Nacho Murgui lo que le parece "increíble" es que desde PP y Cs "no sean capaces de desarrollar nada, que no tengan una idea para ese espacio privilegiado dentro de la ciudad". "Han tenido bastante más prisa en clausurar espacios de participación que en poner en marcha iniciativas", ha lamentado.

CAMPUS DEL VIDEOJUEGO

El Campus del Videojuego sale de los Pactos de la Villa como impulso a una industria creadora de empleo. Desde Más Madrid siempre han reprochado no la idea sino la ubicación elegida, los pabellones destinados al asociacionismo en un proyecto que el anterior Gobierno reformó con 8 millones de euros tras años sumando desuso. En un principio, el Gobierno de PP y Cs planteó en ese espacio la implantación de la Escuela de Diseño.

Los edificios que formarán el Campus del Videojuego de Madrid son Pabellón ICONA II, Pabellón Ministerio de la Vivienda-Exposiciones y Pabellón ICONA I. La web municipal recoge que el Campus del Videojuego "se conforma como un espacio físico-virtual para impulsar la creación de nuevas empresas o crecimiento de otras existentes, junto con la organización de actividades eSport y el apoyo a la formación y la colaboración con la universidad".

"En este espacio físico-virtual se pondrán a disposición de empresas y emprendedores las infraestructuras necesarias para realizar actividades que fomenten la industria del videojuego en Madrid. El uso de las tecnologías avanzadas favorecerá a una industria innovadora como es el sector del videojuego", han señalado.