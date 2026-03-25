Más Madrid lanza una campaña informativa sobre cómo pedir la prórroga de dos años del alquiler por el decreto de Irán

Archivo - Las coportavoces de Más Madrid Manuela Bergerot y Rita Maestre - MÁS MADRID - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha lanzado una campaña informativa que explica cómo pedir la prórroga de dos años del alquiler aprovechando que está en vigor el real decreto impulsado por Sumar ante la guerra de Irán.

Así, en su página web han desplegado un espacio propio para esta medida de alquiler en el que explica quién puede solicitar la prórroga, qué implica, las condiciones que se mantienen, las subidas controladas del alquiler de hasta un 2% anual y adjuntan un modelo de solicitud de la prórroga.

En concreto, han indicado que el Real Decreto-ley 8/2026 ya está en vigor, pero depende de convalidación en el Congreso de los Diputados con límite aproximado del 6 de mayo. "En el caso de que no se apruebe por los votos de Junts, del PP o la abstención de Podemos, dejará solo de aplicarse a futuro, aunque las prórrogas solicitadas a tiempo seguirán siendo válidas", han informado.

El decreto fue uno de los dos aprobados el viernes dentro del paquete de medidas del Gobierno --PSOE y Sumar-- para responder a la crisis económica derivada de la guerra de Irán. Este decreto reconoce el derecho de los inquilinos a solicitar una prórroga extraordinaria de dos años en sus contratos de alquiler de vivienda habitual.

Las condiciones de la prórroga son las mismas porque es una extensión del contrato existentes: mismo precio, mismas cláusulas y mismas obligaciones para ambas partes.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y la portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Rita Maestre, han recordado en un comunicado que pueden solicitar esta prórroga los inquilinos cuyo contrato de alquiler finalice entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

En concreto, han informado que el casero "no puede negarse a mantener las condiciones actuales dos años más" y por tanto, "solo depende de que la inquilina lo solicite porque la prórroga no es automática". "Es lo justo y es un derecho como inquilino", han destacado.

Asimismo, las portavoces han explicado que la solicitud se puede hacer cuanto antes, para evitar "el riesgo de que la derecha tumbe el decreto antes". "Sólo hay que enviar un burofax como arrendado, una carta o un e-mail certificado con acuse de recibo al casero, y la prórroga se aplicará", han indicado.