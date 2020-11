Más Madrid llama a reformular el Plan Sures con la pandemia para recuperar consenso del que "se ha salido" el Gobierno

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid llama a reformular el Plan Sures --busca la reducción de los desequilibrios históricos de nueve distritos del sur y del este de la capital-- una vez que la pandemia ha tensionado la situación y ha visibilizado la necesidad de sentarse y reflexionar para recuperar un consenso trabajado en la legislatura pasada y del que "se ha salido" el Gobierno municipal de Cs y PP.

Para el concejal de Más Madrid Nacho Murgui, el Plan Sures que firma el actual Gobierno municipal no es más que un "trampantojo" siguiendo una estrategia "habitual" del actual Ejecutivo, que no es otra que "lo que no se cargan lo cambian de nombre para que parezca que lo han hecho ellos, que es algo nuevo".

Y además, como ha señalado a Europa Press, "le quitan contenido". El edil de Más Madrid entiende que un nuevo gobierno quiera "darle su marchamo a las políticas que están desarrollando pero también hay que tener honestidad política para reconocer la continuidad de un proceso, del que ellos fueron partícipes".

Murgui se refiere al trabajo iniciado en el mandato anterior, cuando el Pleno de Cibeles aprobó el 25 de octubre de 2018 poner en marcha antes de finalizar ese año la Oficina Municipal de Planificación y Desarrollo de los Distritos del Sur y del Este, un órgano en el que participaran las tres administraciones y la ciudadanía a través de las organizaciones vecinales, la FRAVM, los Foros Locales, las universidades, los sindicatos y los partidos políticos.

A pesar de que fue un plan estratégico consensuado con los grupos que entonces estaban en la Corporación, como los dos partidos en el gobierno actual, ahora parece que el Ejecutivo municipal muestra "cierta ansiedad por poner sobre la mesa alguna iniciativa política cuando se caracterizan por una falta de iniciativa en positivo, por gobernar desde la oposición al anterior gobierno". "Y no es menos en la política territorial", ha remachado Murgui.

"QUIEREN QUE LO QUE SE HAGA PAREZCA QUE LO HAN HECHO ELLOS"

También cree que la política territorial de Cs y PP adolece de "una dejación de algunas funciones que hubieran sido muy necesarias para estar a la altura de las expectativas que tenía el plan estratégico". Y ahí es donde sitúa el problema que supone tratar de abordar el desequilibrio "desde una sola Administración", el Ayuntamiento.

"Si hubieran querido involucrar al resto de administraciones lo hubieran hecho" y va en la misma línea del cambio de nombre hasta llegar al Plan Sures, denominación que no critica, porque todo radica en lo mismo, en "un problema de sectarismo". "Quieren que lo que se haga parezca que lo han hecho ellos", ha descrito.

En Más Madrid les preocupa que, "por una cuestión de sectarismo, no se quiera involucrar al resto de administraciones" ya que "aunque no decaiga la participación en algunos términos, decae la posibilidad de llevar a cabo medidas que son imprescindibles".

SELLO DE REEQUILIBRIO EN INICIATIVAS PREVIAS AL SURES

Unido a que el actual Gobierno "pone el sello de reequilibrio territorial a cuestiones que ya estaban previstas hacer o que son expedientes que vienen del anterior mandato".

Es el caso de las escuelas infantiles, que vinculan al Plan Sures cuando fueron iniciadas o prevista su construcción años antes de que llegara la estrategia del sureste, misma situación de la escuela de música de Moratalaz y un largo recorrido de ejemplos que enumera el concejal de Más Madrid con un denominador común, ser "proyectos que vienen de lejos y que no forman parte del Plan Sures".

"Pedimos que se elimine la opacidad y la confusión que hay sobre las medidas que realmente forman parte del Sures, que son las que realmente inciden en el reequilibrio territorial, las que se hayan decidido en los ámbitos de diálogo que establece el plan, que tienen que incluir a la sociedad civil pero también al resto de administraciones", ha subrayado el edil.

"HAN ABANDONADO LA AMBICIÓN DE LIDERAZGO"

"Han abandonado la ambición de liderazgo de la política de reequilibrio territorial", ha lamentado el concejal de Más Madrid, que ha subrayado que el gobierno ha hecho "una elección política" que no es otra que "vaciar, rebajar el contenido y las ambiciones del plan", cuando los distritos del sur y del este deberían ser una prioridad, "donde habría que haber apretado".

Así, pone como ejemplo la situación de algunos proyectos suspendidos por la pandemia, como iniciativas de formación para el empleo, "más necesarias que nunca", cuando se deberían haber reformularlo bajo las nuevas condiciones de apuesta por Internet.

FORMALMENTE APOYAN EL CONSENSO, POLÍTICAMENTE SE APOYAN EN VOX

Ese vaciado de contenido es una de las consecuencias de la irrupción de Vox en el Palacio de Cibeles, según el análisis de Murgui. Fue en el último Pleno, celebrado esta misma semana, cuando el grupo que lidera Javier Ortega Smith aseguró que no se sentían vinculados al Plan Sures, una estrategia que arrancó cuando ellos no estaban en el Ayuntamiento.

"Es un gobierno que asume ese consenso formalmente pero que políticamente se apoya en una pata que no asume el compromiso con el Plan Sures", ha señalado Nacho Murgui, que refuerza la idea de que "el compromiso con el reequilibrio territorial está limitado" al descansar en una fuerza política como Vox, que "cuestiona la participación del tejido asociativo".

RECAPITULACIÓN DE LO HECHO Y REFORMULACIÓN

Murgui ve "necesario que se reformule" el Sures, "que se haga una recapitulación de donde se está en función de la nueva situación que se ha generado y que, con los mismos actores que en su momento dieron lugar a un documento consensuado, que se haga un replanteamiento para recuperar un consenso, que en este momento está roto".

"Tienen que volverse a sentar y reflexionar en conjunto sobre la situación que tenemos porque el consenso es una cosa que hay que ir construyendo, realimentando, que ir cuidando políticamente y no decir que si alguien está en desacuerdo es que está en contra del consenso, que es el discurso de este gobierno", ha apuntado el edil.

Más Madrid hará "todo lo posible por recuperar ese diálogo, aunque sea una tarea que debería liderar el Gobierno municipal". También creen en el liderazgo que puede asumir la sociedad civil, otro de los actores del pacto, como el Estado, la Comunidad, las universidades, los sindicatos, las organizaciones empresariales.

"Si el Ayuntamiento no quiere retomar ese consenso y tomar la iniciativa, el resto de sujetos, cualquiera de ellos, puede tomarla. Si el Ayuntamiento no quiere asumir el liderazgo, a lo mejor lo tiene que hacer el Estado, o el movimiento vecinal o el resto de partidos, pero ese liderazgo se tiene que mantener", concluye Murgui.