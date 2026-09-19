Más Madrid muestra "músculo" en Puente de Vallecas con un nuevo 'puerta a puerta': "Hay ganas de cambiar las cosas"

Mónica García y Rita Maestre junto a los voluntarios en el primer 'puerta a puerta' del curso político de Más Madrid. - MÁS MADRID

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha mostrado "músculo" este sábado reuniendo a más de 200 voluntarios en el distrito de Puente de Vallecas de la capital para realizar un nuevo 'puerta a puerta', en el que han llamado a 4.000 timbres de los barrios de San Diego y Numancia.

"No son solo militantes, son vecinos y vecinas de Madrid que tienen ganas de cambiar las cosas", ha explicado la portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Rita Maestre, en declaraciones a los medios.

Además de Maestre, la acción, que se enmarca en la estrategia de movilización territorial de Más Madrid ante las elecciones autonómicas y municipales de 2027, ha contado con la participación de la ministra de Sanidad y líder del grupo, Mónica García; y de su portavoz en la Asamblea regional, Manuela Bergerot.

Este supone el primer 'puerta a puerta' de la formación en este curso político, que se suma a las 41 jornadas de este tipo que ya han llevado a cabo desde marzo, en las que han llamado a más de 10.000 hogares de la región, según ha asegurado Mónica García en declaraciones a los medios.

EL MADRID "DE LOS BARRIOS" FRENTE "AL DE LOS ÁTICOS"

La también candidata del partido para los próximos comicios autonómicos ha destacado "el Madrid de los barrios", que "quiere mejorar, la vivienda, la sanidad, la educación, la limpieza y todo aquello de lo que se han despreocupado" la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

"Hoy estamos aquí mostrando nuestro músculo militante, nuestro músculo comprometido de la gente. Y qué mejor manera de hacerlo con un puerta a puerta, escuchando a los vecinos y vecinas, en este caso de Vallecas, y viendo cómo hay un Madrid de los barrios que es muy diferente del Madrid de los áticos de la señora Ayuso", ha manifestado.

En esta línea, García ha hecho referencia al lapsus que sufrió el pasado viernes la presidenta, que afirmó pagarse un hotel con "dinero público" --aunque inmediatamente rectificó y aclaró que se refería a su dinero "personal"--, algo que la ministra ha sugerido que "fue una confesión". "Eso es lo que vamos a evitar, señora Ayuso, que siga llevando esa vida padre que se está pegando", ha asegurado.

VIVIENDA Y SANIDAD, ENTRE LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES

Por su parte, Maestre ha detallado entre los temas mencionados por los ciudadanos durante las anteriores jornadas de esta acción, inspirada en iniciativas llevadas a cabo anteriormente en Europa o en Nueva York por el actual alcalde, Zohran Mamdani, destacan especialmente la vivienda o la sanidad.

"La gente habla cuando tocas en su puerta de la vivienda; del precio de los alquileres; de que el parque está sucio; de que las plantas no se riegan; de que en el centro de salud hay 20 días antes de una cita con el médico de cabecera o con el pediatra; del estado de la educación; del coste de las escuelas infantiles. Es decir, de las cosas del comer", ha apuntado.

Maestre ha relatado que los vecinos no hablan sobre cuestiones "abstractas, ni de teorías, ni de muchos de los temas que se tratan a menudo en los parlamentos o en los medios de comunicación", sino de "lo concreto, de la vida cotidiana y de lo difícil que es sacar adelante una familia en una ciudad cada vez más cara y cada vez más difícil".