Más Madrid no entiende "de qué presume" Almeida cuando "no cumple" con la calidad del aire que exigirá Europa para 2030

Archivo - Un cartel anuncia la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Plaza Elíptica, a 4 de enero de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, se ha preguntado "de qué presume" el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida cuando "no cumple" con los niveles de calidad del aire que exigirá Europa para el año 2030.

"Como quedan cuatro años, Almeida ha decidido no hacer nada ni adoptar medidas de reducción del tráfico", ha criticado Rubiño en declaraciones remitidas a los medios.

Según ha informado este lunes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, la ciudad ha reducido las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) de forma drástica en 2025 y vuelve a cumplir así con los umbrales de NO2 establecidos en el Valor Límite Anual de la directiva europea, cuyo máximo fija en 40 microgramos por metro cúbico. Hoy, ninguna rebasa los 31.

Este "logro" se produce desde 2022, después de que Madrid infringiese "desde 2010 y hasta 2021" los umbrales de NO2 marcados por Europa. Así, Madrid lleva cuatro años sin tener que activar el protocolo para episodios por contaminación.

Ante este balance Rubiño ve "grave" el "triunfalismo" del Gobierno municipal cuando "hay que reducir los valores de NO2 un 60% con respecto a los valores de 2023" para llegar a 2030 cumpliendo con los nuevos valores de protección de la salud que marca la Unión Europea.

En este sentido, ha llamado a ser "más ambiciosos" y a avanzar en la protección de la salud de la población, cuando la ciudad "tiene un serio problema con los niveles de ozono", un tema del que Almeida "ha pasado completamente" al no hacer "nada al respecto".

Así, ha compartido las propuestas de Más Madrid en este ámbito, que pasan por, en primer lugar, establecer medidas de reducción del tráfico, "principal causante de los problemas de contaminación del aire en Madrid", además de mejorar la información a la ciudadanía para garantizar su protección.

Por otro lado, la formación también propone mejorar el transporte público con la contratación "de los 300 conductores de la EMT que faltan y que dejan sin salir a la calle más de 100 autobuses".

Por último, defienden la aprobación de un protocolo de actuación ante episodios de alta concentración de ozono, "imprescindible" para Más Madrid.