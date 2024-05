"Es una medalla indigna que no representa al pueblo de Madrid, sólo al PP de Madrid", señala Maestre



MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha declarado en rueda de prensa que su grupo no acudirá mañana a la entrega de las medallas de la ciudad y de honor por San Isidro, reconvertidas en "la fiesta de Netanyahu", para "no ser cómplices" de un "gobierno genocida" como el israelí.

"En situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales", ha argumentado Maestre en rueda de prensa, donde ha descrito la decisión de que los concejales y concejalas de Más Madrid no asistan a la entrega de medallas, sí al resto de actos, como un "gesto simbólico, pequeño e insuficiente pero imprescindible" ante la concesión de una a la comunidad judía en Madrid, para la que la edil ya mostró ayer su "respeto".

Se trata de asumir una "responsabilidad política y moral" poniendo el foco en las 35.000 vidas perdidas en Gaza, con 15.000 niños y niñas muertos. "No nos podemos quedar impasibles ante la masacre y el genocidio", ha insistido la jefa de la oposición.

"JALEAR A UN GOBIERNO QUE TIENE A SUS ESPALDAS A DECENAS DE MUERTOS"

Más Madrid celebrará San Isidro y, con un día de antelación, Maestre ha felicitado a madrileños y madrileñas. Irán a la pradera y al resto de actos institucionales siendo la excepción la entrega de medallas después de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, haya "tratado de convertir las fiestas de todos" en otra cosa "para jalear a un gobierno que tiene a sus espaldas a decenas de muertos".

"No seremos cómplices ni nos quedaremos silenciosos ante esta injusticia. Es una medalla indigna que no representa al pueblo de Madrid, sólo al PP de Madrid", ha manifestado la portavoz del principal grupo de la oposición, formación política que reivindica "un alto el fuego, el fin de los bombardeos y la llegada de la ayuda humanitaria".

Después de que el secretario general de los 'populares' madrileños, Alfonso Serrano, la acusara de "sectaria", Maestre ha ignorado sus "barbaridades", para defender que la posición de Más Madrid "es mayoritaria" en la ciudad y en la región, como cada vez "es creciente en el mundo".

"El intento de minimizar las posiciones a favor de la paz contrasta con la realidad. Yo no he escuchado a nadie en Madrid decir 'más bombas para Gaza' sino 'basta ya de bombas en Gaza'. El PP de Madrid está cada vez más solo y aislado y no sabe dar pasos atrás para salir de una encerrona que ellos mismos montaron", ha terminado.