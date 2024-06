Más Madrid pide que la actividad de la Asamblea siga en julio con plenos monográficos sobre "derechos fundamentales"

Vox coincide en que no acabe la actividad en junio, mientras PP y PSOE dicen que "se trabaja" aunque no haya plenos



MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido que la actividad parlamentaria en la Asamblea de Madrid continúe en julio celebrando plenos monográficos sobre "derechos fundamentales", Vox coincide en que debería seguir abierto el Parlamento y no tener "tres meses enteros" de vacaciones, mientras que desde PP y PSOE han apuntado que aunque no haya sesiones plenarias "se sigue trabajando".

Ha sido en la rueda de prensa tras la primera Junta de Portavoces de junio en la que se ha planteado de nuevo la posibilidad de habilitar este mes de verano. La Asamblea, de no aceptar esta propuesta, celebrará su último pleno del curso político el 20 de junio hasta septiembre.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha explicado que ya han remitido la propuesta para que se celebren en julio plenos sobre vivienda, ratios en las aulas educativas, ola de calor y problemas derivados en el trabajo y colegios y listas de espera en la Sanidad Pública. Desde la formación han aclarado posteriormente que también habían propuesto sobre atención sanitaria y violencia machista pero que finalmente no se incluyeron en lo remitido a la Cámara.

Por su parte, su homóloga de Vox, Rocío Monasterio, ha tachado de "vergüenza" que no haya sesiones plenarias ni comisiones parlamentarias durante tres meses --julio y agosto en verano y enero tras Navidad--. "Yo creo que los políticos deberían estar, deberíamos estar más en línea con el resto de España. Está bien un mes de vacaciones, pero julio sin plenos a mí me parece un problema. Una tomadura de pelo", ha lanzado.

Frente a ello, el portavoz 'popular', Carlos Díaz-Pache, ha incidido en que el Reglamento de la Asamblea especifica "los periodos de sesiones que acaban en junio".

"Lo que me parece sorprendente es que hay algunos portavoces que piensen que cuando no hay un pleno se está de vacaciones. Yo no quiero pensar que quien dice eso, cuando no tiene pleno, efectivamente está de vacaciones. El resto estamos trabajando muy intensamente aquí o por toda la Comunidad de Madrid haciendo trabajo parlamentario, pero no necesariamente dentro del pleno", ha expuesto.

En la misma línea se ha expresado el socialista, Juan Lobato, quien ha reivindicado el trabajo "importantísimo" que se hace en esos meses sin actividad parlamentarias que permiten la posibilidad de "conocer la realidad que existe" en al Comunidad de Madrid. "Yo el tiempo que no dedico a estar sentado en un pleno lo dedico a estar trabajando por los madrileños en otros ámbitos", ha zanjado.