Más Madrid pide "auxilio" a Gabilondo ante el "desguace" de la sanidad y exigen a Ayuso que dimita o dé marcha atrás

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido "auxilio" al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ante el "desguace" de la Atención Primaria y de Urgencias por parte del gobierno del PP y han exigido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que dimita o que cese al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y que dé marcha atrás a las políticas que está llevando a cabo.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, y su homóloga en el Ayuntamiento, Rita Maestre, han presentado este lunes la queja ante el Defensor del Pueblo tras la "manifestación histórica" del día de ayer.

"Si tiramos de hemeroteca, en la de Colón, la del 'trifachito', según el PP hubo 200.000 personas. Ayuso dijo que era una manifestación histórica y que había que convocar elecciones. Ayer hubo el triple de personas pero el PP y Ayuso consideran que es un fracaso. Fracaso es su gestión de la chapuza", ha lanzado García.

Maestre, por su parte, se ha preguntado "dónde estaba el alcalde de Madrid ayer cuando la ciudad vivió la más grande manifestación de los últimos tiempos". La edil cree que estaba "escondido en la madriguera de Cibeles" comportándose no como alcalde "sino como militante del PP en una actitud vergonzosa que no está a la altura de su cargo".

TACHAR LA MANIFESTACIÓN DE PARTIDISTA ES "UN INSULTO A INTELIGENCIA"

Rita Maestre ha aplaudido una manifestación que reclamó "un derecho fundamental de forma transversal, pacífica, reivindicando a los profesionales sanitarios que dieron todo en lo peor de la pandemia", por lo que "los intentos del PP de tachar esta manifestación de partidista son un insulto a la inteligencia porque todo Madrid vio que la sanidad pública se defiende con independencia de los colores políticos".

Más Madrid, ha explicado, recurre hoy al Defensor del Pueblo para que otras instituciones "hagan el trabajo que deberían estar haciendo Comunidad y Ayuntamiento defendiendo este derecho fundamental de los madrileños, como es llegar a un centro de salud y encontrar lo que es de sentido común, el equipo de profesionales necesarios".

Mónica García ha descrito la de ayer como una manifestación "masiva, alegre, reivindicativa y posiblelemente la más grande que ha habido contra una decisión de la política regional en la Comunidad".

PP "IRACUNDO"

A ella le aporta "tranquilidad" saber que la ciudadanía "es capaz de reaccionar y salir a la calle a defender a sus profesionales y el valor más preciado de la sociedad, la sanidad pública". Pero enfrente se encuentran a un "PP iracundo que seguro que es el único que no se alegra de que su ciudadanía defienda algo fundamental como el derecho a tener un médico en un centro de salud, a los sanitarios con dignidad en su trabajo".

"El PP decía que la manifestación había sido un fracaso: consideran que cuando llegas a un centro de salud y te encuentras una tablet en vez de un médico eso es un éxito y que salgan 600.000 personas a defender un derecho como el de la salud es un fracaso", ha ironizado la diputada autonómica.

Por eso Mónica García ve dos vías para Ayuso, "dar marcha atrás y cesar al consejero o dimitir ella porque no se puede hacer cargo de algo tan sensible y necesario como es la sanidad pública". "No qiere hacerse cargo pero Más Madrid sí, por eso hoy elevamos esta queja ante el Defensor del Pueblo, para que defienda a los madrileños de este ataque constante y del desguace de nuestra sanidad pública", ha argumentado.

No ha querido entrar en el baile de cifras porque "las imágenes hablan por sí mismas en una manifestación multitudinaria, transversal, alegre, festiva y reivindicativa donde no cabía un alfiler".

"MANIFESTACIÓN HISTÓRICA" PARA QUE AYUSO "TOME NOTA"

"Los madrileños salieron a decir que la sanidad no se toca y que con la salud no se juega. Los que ayer no se fueron tranquilos a la cama fue el PP, que siendo los que gestionan esa sanidad publica y ese tesoro, les molesta que los ciudadanos salgan a defenderlo, no solo les molesta sino que les desprecia", ha remarcado Mónica García.

La de ayer fue una "manifestación histórica" por la que "Ayuso y el PP tienen que tomar nota". También les ha recomendado que "dejen el manual del PP de andar despreciando estas movilizaciones".

La queja la presentan al Defensor del Pueblo porque se está ante una sanidad "a la que no se tiene acceso, a unos médicos a los que no se tiene acceso, a unos centros de salud que han abierto sin lo mínimo imprescindible, que es un médico, enfermero y celador".

"Hace diez años que empezaron las 'Mareas Blancas'. Entonces la intencionalidad era la misma pero han cambiado el método: entonces querían privatizar hospitales, ahora lo que quieren es desguazar la Atención Primaria y las Urgencias", ha expuesto Mónica García.