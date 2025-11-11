Más Madrid pide garantizar a 250.000 familias monoparenatales "los mismos derechos" que tienen las numerosas

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante una rueda de prensa tras el pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de octubre de 2025, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido garantizar a las 250.000 familias monoparentales "los mismos derechos" que tienen las familias numerosas y ha alertado de que los que tienen solo un progenitor duplican "el riesgo de exclusión", una situación que es "intolerable".

Lo ha anunciado su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, en una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces tras presentar una proposición de ley para el "reconocimiento y la protección" de estas familias en la región.

"Un primer paso para corregirlo es equiparar precisamente sus derechos a las de las familias numerosas para ahorrar miles de euros al año en forma de accesos preferentes a las escuelas públicas de 0 a 3 años, descuentos en el transporte público o acceso a beneficios fiscales", ha defendido.

Bergerot ha destacado que con esta propuesta dan un paso más en su agenda para que "nadie juegue en desventaja y para que todos los niños tengan las mismas oportunidades, independientemente de su situación familiar". Ha animado a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a "cumplir con su promesa de reconocer a las familias monomarentales".

Según Más Madrid, "la falta de definición y de cuantificación supone un claro perjuicio" para ellas ya que "se las invisibiliza en los diagnósticos sociales impidiendo que se lleven a cabo políticas públicas específicas y adaptadas para ellas, lo que fomenta las desigualdades e impide tener una incidencia real en la mejora de sus circunstancias socioeconómicas".

Con esta iniciativa busca que la región "progrese hacia la justicia social y a la garantía de la igualdad de oportunidades", reconociendo la diversidad de familias y "garantizando la protección de los derechos de las familias monoparentales, que son un amplio modelo familiar en la sociedad y que se enfrentan a unas problemáticas concretas".